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高雄現役軍人駕車撞死騎士 判1年可緩刑理由曝光
陸軍一名陳姓現役軍人去年3月19日晚上，駕車行經高雄鳳山區一處無號誌路口，超速撞上徐姓機車騎士，徐又和另輛機車碰撞，致送醫不治；由於陳和家屬達成和解，家屬同意予以緩刑機會，法官判處陳1年徒刑，緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，且須接受法治教育課1次。
法官判決指出，陳姓男子去年3月19日駕車行經高雄市鳳山區五甲二路一處無號誌交叉路口，因超速，當場撞及徐姓機車騎士，徐又撞及李姓機車騎士，導致身體多處外傷，送醫後，翌日仍因出血性休克不治死亡。
肇事的陳男當時具有陸軍現役軍人身分，警方獲報到場調查時，陳留在現場，並坦承肇事，被依過失致死罪嫌移送偵辦。
案經高雄地院法官審理，法官依據車鑑會鑑定報告，認定陳在無號誌岔路口超速，以及在無號誌交岔路口少線道車未暫停讓多線道車先行，是肇事主因。
法官審酌陳事後和家屬達成和解，家屬同意讓陳予以緩刑，依過失致死罪判處陳1年徒刑，緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，且須在判決確定日後6個月內接受法治教育課1次。
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