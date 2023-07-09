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殺警重犯移外獄監服刑惹議 法務部：修法回應基層民意期許

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

資深女星易淑寬獨子易寶宏，2014年捲入夜店殺警案遭判刑9年，並在2019年入監獄服刑二年半多，易寶宏才獲准是服外役監，基層警悲鳴「我學長白死了！」引發議論。法務部今天新聞稿澄清誤會，將修改外役監條例，盼立院儘速通過把外獄監服刑，排除重大犯罪者。

法務部三點說明如下：

一、易寶宏當年是因為傷害致死案判9年徒刑，在108年6月入監執行逾2年6月後，才在111年1月提出外役監之申請，當時外役監遴選委員會（由專家學者組成）審查表決，有半數出席委員表決同意，易才於去年3月移入武陵外役分監執行。

而臺南殺警案是發生在111年8月22日，外傳於殺警案發生1年後，仍遴選易至外役監服刑，顯然有誤會。

二、法務部重視民眾對外役監制度改革期許，自111年8月24日起即積極推動「外役監條例」修法，由部長蔡清祥主持修法會議，並邀請專家學者、民間團體及相關單位，密集召開11場次會議，擬具「外役監條例」部分條文修正草案將陳報行政院，修正條文排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。

行政院在去年9月22日審查通過函請立法院審議，經立法院司法及法制委員會分別於同年10月6日、12月29日召開審查會，12月14日召開公聽會，可惜尚未完成立法程序。

三、為回應民眾期許，於新法完成修正前，目前本部矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。也將力求早日完成修法，以精進提升外役監的處遇功能。

易寶宏（左）是 女星易淑寬（右）獨子，因涉及殺警重罪，如今因移監至外獄監，引來眾議。圖／本報資料照
易寶宏（左）是 女星易淑寬（右）獨子，因涉及殺警重罪，如今因移監至外獄監，引來眾議。圖／本報資料照

外役監 殺警案 法務部

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