性騷擾被喝斥 他惱羞成怒揍女成熊貓眼 性騷、傷害2罪俱罰

嘉義黃姓男子參加友人KTV聚會時涉嫌對鄰座女子抱腰、摸胸性騷，女子當場喝斥制止，黃竟惱羞成怒，拳頭攻擊，造成女子眼窩處傷勢有如熊貓眼。女子不甘受辱提告。法官認為黃男避重就輕沒有悔意，依性騷擾罪、傷害罪判刑，執行有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

今年1月3日清晨，黃男到嘉義市某KTV包廂參加友人聚會飲酒聊天，乘鄰坐女子不及抗拒，涉嫌伸手觸摸胸部，女驚慌推開後，他改以雙手環抱腰部並碰觸胸部，女方不堪其擾當場喝斥制止，黃男竟惱羞成怒，右拳朝女子臉部攻擊，造成女子臉部鈍傷及左眼紅腫瘀青等傷害。女子驗傷後憤而提告黃男性騷擾、傷害，檢察官提起公訴。

黃男辯稱，與女子完全沒有肢體碰觸，是叫車離開時要拿買酒錢給旁人，女子見狀稱為何她沒有，他認為無緣無故要錢是無理取鬧因此發生口角。有打女方2巴掌但沒有揮拳攻擊。

法院審理時，女子指證歷歷，且有證人作證黃男摸腿、摟腰、亂摸胸等性騷，過程中不停嘻笑，女方一直表示不要這樣、將他雙手擋掉或推開，因女方抗拒致發生口角衝突，他惱羞成怒握拳打女子左臉、眼睛揍打2、3下。又醫院診斷證明、傷勢照片左眼窩處呈現環狀瘀傷及鈍傷等傷勢，與眼部遭受他人以握拳方式攻擊時所相對應呈現傷勢相符。