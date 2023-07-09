新北某偵查隊前警員車上壓女強吻、襲胸 認罪判決出爐

新北市某分局偵查隊前陳姓警員，遭因偵辦案件而結識的A女指控，在車上將她壓倒強吻、襲胸，法官審理時陳男認罪協商，基隆地院依公務員假借職務上之機會故意犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。緩刑2年。

基隆地院判決書指出，陳男因偵辦案件而結識A女，民國111年3月24日下午3時許，她致電陳男欲取回友人包包，該包包是該分局偵查隊員警於之前偵辦另案時，因現場無人認領而攜回警局，為A女之友人所有，內裝有鑰匙與行動電話等物。

兩人相約在同日下午4時許，在新北市金山區某廟的停車場見面。A女與陳男先後駕駛機車及自小客車抵達該處後，A女到陳男車上並坐在副駕駛座。

判決指出，陳男假借其身為員警能協助A女取回上開物品之機會，與A女閒談後，將A女座位的座椅放倒鋪平，繼而強壓、強吻、襲胸，A女報警。

法官審理指出，陳男認罪，以公務員假借職務上之機會故意犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

強制猥褻罪對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。