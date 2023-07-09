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盲女擬贈遺產 男看護自行領光

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影
王姓男子擔任外送員時，因送餐認識雙眼失明又病重的富婆，對方認為與王男投緣聘其當看護，甚至立遺囑要贈與遺產，未料卻引狼入室，帳戶遭王男盜領六五五萬餘元；台中地院以婦人證詞前後不一，難認無授權提領款項，判決無罪；二審細究兩人對話錄音，認為王男利用婦人信任A走鉅款，改依詐欺罪判王男三年徒刑。

起訴指出，婦人因雙眼失明、長期臥床，將自己帳戶印章、提款卡和密碼交給王男，由王男自行提領薪資、還有照顧她所需費用，婦人感念王男照護，有意死後將財產贈與，並找來律師見證預立遺囑。

王男利用婦人對其信任的機會，二○一九年陸續盜領六五五萬餘元，後來王男被辭退，婦人改請朋友幫忙提款，才驚覺存款所剩無幾；警方獲報調閱ATM監視器及帳戶交易明細，發現是王男所為，檢方依業務侵占等罪起訴王男。

一審時，王男辯稱所有提領、轉帳都是婦人授權，婦人說自己生命剩下六個月，感謝他在生命最後的時光陪伴，答應要幫他創業，所以同意才讓他轉走帳戶資金。

婦人證稱，她在二○一九年叫麥當勞外送認識王男，覺得人不錯聘請當看護，並在律師見證下立遺囑，表示死後財產繼承人是王男。一審認為，無法證明王男未經婦人授權提款，判王男無罪。

案件上訴二審，台中高分院勘驗兩人對話錄音，王男曾刻意打電話給婦人稱，「妳都跟我約好了」、「當初是妳叫我用的」，內容都是對自己有利的陳述；當天婦人回答，「我真的很不舒服」，想急著掛電話，但王男又說，「我對妳不夠盡心盡力嗎？」婦人反嗆「你放屁」。

法院調查，王男離職後不返還存簿、印章，經婦人朋友告知帳戶僅剩幾千元時，婦人還驚呼「怎麼可能」，顯見王男未經婦人同意轉帳或提款，且前後說詞不合理，不足採信，撤銷原審判決，改依違法製作財產權罪判刑三年。

立遺囑 財產 外送員

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