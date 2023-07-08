詐騙理由換了「姪女有難需匯錢」 老翁深信不疑差點丟老本
桃園1名75歲涂姓老翁接獲友人來電，佯稱其姪女欠債急需10萬應急，否則將遭到不測，行員關懷提問時發覺有異，立即聯繫警方到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，涂翁才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱，事後感謝行員與員警幫他守住積蓄。
平鎮警分局表示，家住平鎮東豐路涂翁，昨中午接獲日前透過通訊軟體結識的友人來電，佯稱其姪女因欠債急需10萬應急，不然將遭遇不測，因對方語氣慌張且急促，老翁一時不察，向對方要了匯款帳號後，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到平鎮山仔頂郵局準備匯款。
因涂翁從未使用過臨櫃匯款，但在填寫匯款單時，卻是不斷的與對方通話，一步步照著對方指示填寫，讓承辦的行員察覺有異，且涂翁對行員的關懷提問完全置之不理，行員見狀技巧性拖延外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說涂翁的行列。
起初涂翁仍是深信不疑執意匯款，但在行員及員警的勸說下，員警除向涂翁解釋相關詐騙案例外，也查詢證明涂翁準備受款的帳戶為警示帳戶，且匯入款項都立即遭到提領，這時涂翁才了解自己是遇到詐騙，也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住老本。
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