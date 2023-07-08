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傘兵秦良丰5年來首次獨自下階梯 父吃「淚水便當」超感動

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

陸軍航特部下士秦良丰5年前跳傘發生意外，墜落地面後奇蹟生還，但脊椎神經受傷，至今仍在復健，今天他在沒撐拐杖、也沒人攙扶的情況下，成功自己走下階梯。良丰的父親秦天人說，他中午看到弟兄傳來的影片，感動到吃著便當配淚水，「雖然是淚水便當，但今天的便當真的很好吃！」

秦良丰2018年5月還是上兵時，在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演，跳傘時因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地，原先到醫院前心肺功能停止，被搶救回來，事後憑藉毅力復健，如今已可行走，堪稱奇蹟。

秦天人今天在臉書公布一段良丰走下階梯的影片，畫面中特戰弟兄跟看護在良丰身旁稍微護著，良丰獨自走下階梯，做出5年來第一次的突破性嘗試。秦天人說，良丰今天練習單腳拐杖後，突然想挑戰不旁人的扶持走下樓梯，結果成功了。

秦天人說，他中午在公司吃便當時收到影片，他找了一個沒人的地方吃著便當配著淚水，雖然是「淚水便當」，但今天便當真的很好吃。看著兒子頂著高雄這麼大的太陽，這麼熱的天氣做突破性嘗試，沒人牽著手下樓梯，艱辛舉起每一步，甚至每一步都必須小心控制，這都能看到不放棄的精神。

秦天人說：「爸爸媽媽真的要謝謝你，謝謝你一直都沒放棄！」家人們也都會陪著，也謝謝一直在身邊的特戰弟兄跟看護，和秦良丰頂著大太陽練習。秦天人感謝一路上走來陪伴著、關心他們的人，他說：「讓我們不孤單！」

秦天人表示，良丰仍受脊椎受傷影響，會有張力性問題阻礙，加上曾休克過，自主神經受損導致腸胃蠕動，造成排氣不便，但現在動作已經比之前更順暢自然。且一個下樓梯動作牽涉全身平衡感跟張力性，對良丰來說是非常困難的。

秦良丰今天在旁人稍稍護著、不靠單腳拐杖的情況下，成功走下階梯。圖／秦天人提供
秦良丰今天在旁人稍稍護著、不靠單腳拐杖的情況下，成功走下階梯。圖／秦天人提供

便當 跳傘 復健

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