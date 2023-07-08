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高雄夫妻偷娃娃機台獎品 到案後丈夫又多1罪

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄蘇姓夫妻在夾娃娃機店夾不出機台內的獎品，伸手進機台內，涉嫌偷走獎品逃逸。警方追查數月，查出他們涉案，並發現蘇姓男子涉毒品案遭通緝，將夫妻倆移送法辦。

據了解，蘇姓男子（31歲）與妻子（26歲）4月間到高雄市小港區小港路某夾娃娃機店，花了1000元卻夾不出機台內的3C產品，涉嫌偷走機台上的按摩棒，又伸手進機台內偷取藍芽喇叭逃逸，機主報警後，警方追查3個月，查出他們從高雄市鼓山區去小港區涉案，才通知夫妻到案說明。

蘇姓男子到案前，不知道自己另案已被通緝，到案說明後，警方才查出他涉毒品案，上月由高雄地檢署發布通緝，稱自己沒接到出庭通知，不知道被通緝。

蘇姓夫妻向警方坦承，4月間因看中機台內的3C獎品，但夾不出獎品才乾脆伸手拿獎品。全案由高雄市警小港分局依竊盜罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘇姓男子涉嫌偷娃娃機台上的獎品，到案後才知道自己涉毒品案已遭通緝。記者林保光／翻攝
蘇姓男子涉嫌偷娃娃機台上的獎品，到案後才知道自己涉毒品案已遭通緝。記者林保光／翻攝

通緝 高雄市 夾娃娃機 竊盜

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