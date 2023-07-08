跨局處合作加科技執法 南市查獲4起非法棄置廢棄物法辦
為掌握廢棄物源頭管理、最終流向，台南市政府成立非法棄置跨局處專案小組，由副秘書長邱忠川擔任召集人，持續分析環保犯罪行為模式及履遭非法棄置地點，同時結合UAV（無人機）及移動式監視器等科技執法，近兩個月查獲4起非法棄置案，其中2起為主動出擊查獲，查獲堆放廢棄物約140噸，均依法移送地檢署偵辦。
環保局表示，最近查獲4起非法棄置案件涉及刑事部分，其中兩案為環保局稽查人員主動到熱區巡查發現後，先鎖定可疑對象進再利用空拍機揪出非法事證，位於歸仁區沙崙段某土地，未經許可提供廠區堆放廢棄物約40噸，另一案為安南區城南段某土地，業者因原再利用機構場址失火，遂向地主承租作為放置災後廢棄物場所，推估約100噸廢棄物，另2件是民眾通報在東山區和新市區遭非法傾倒廢棄物，皆違反廢棄物清理法規定。
副秘書長邱忠川指示，去年10月成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組後不斷進行滾動式檢討，在落實廢棄物源頭減量管理、妥善處理及流向管制下，中央單位及市府各局處分工合作。其中經濟部工業局與市府經發局、工務局等單位在廢棄物源頭列管11家高風險工廠、巡查32家次已歇業工廠及追蹤16家等高風險業者，以避免廢棄物流向不明情事。
至於廢棄物處理末端，包括國有財產署、五河局及六河局等中央單位主動清理311處、1處及13處等轄管土地；市府包括民政局、環保局等單位分別查獲9件(含魚塭、墓地及高風險地區)及10件廢棄物違規案件(含道路攔檢)。
環保局長許仁澤表示，半年以來，市府攜手中央巡查逾1萬8000處次，查獲134件違規案件，破獲26處非法廢棄物棄置場址；其中20件移送地檢署偵辦，其餘6件限期地主清理中，展現杜絕外縣市移入、查緝非法棄置案件決心與成果，以有效阻絕非法廢棄物棄置案件。
市長黃偉哲表示，台南市決心阻絕非法棄置廢棄物，除透過科技執法同步結合環檢警稽查取締非法棄置和掩埋案件，以利追查行為人、場址管控、啟動蒐證偵辦或查扣犯罪車輛等程序。
環保局呼籲，源頭事業單位應委託合法清除業者清理廢棄物；民眾及公司行號如發現疑冒用合法業者的牌照上門拉生意或租用土地、倉庫棄置廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉2222或1999市民服務熱線通報，以有效遏止不肖業者濫倒嚴重破壞國土環境。
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