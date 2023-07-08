跨局處合作加科技執法 南市查獲4起非法棄置廢棄物法辦

為掌握廢棄物源頭管理、最終流向，台南市政府成立非法棄置跨局處專案小組，由副秘書長邱忠川擔任召集人，持續分析環保犯罪行為模式及履遭非法棄置地點，同時結合UAV（無人機）及移動式監視器等科技執法，近兩個月查獲4起非法棄置案，其中2起為主動出擊查獲，查獲堆放廢棄物約140噸，均依法移送地檢署偵辦。

環保局表示，最近查獲4起非法棄置案件涉及刑事部分，其中兩案為環保局稽查人員主動到熱區巡查發現後，先鎖定可疑對象進再利用空拍機揪出非法事證，位於歸仁區沙崙段某土地，未經許可提供廠區堆放廢棄物約40噸，另一案為安南區城南段某土地，業者因原再利用機構場址失火，遂向地主承租作為放置災後廢棄物場所，推估約100噸廢棄物，另2件是民眾通報在東山區和新市區遭非法傾倒廢棄物，皆違反廢棄物清理法規定。

副秘書長邱忠川指示，去年10月成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組後不斷進行滾動式檢討，在落實廢棄物源頭減量管理、妥善處理及流向管制下，中央單位及市府各局處分工合作。其中經濟部工業局與市府經發局、工務局等單位在廢棄物源頭列管11家高風險工廠、巡查32家次已歇業工廠及追蹤16家等高風險業者，以避免廢棄物流向不明情事。

至於廢棄物處理末端，包括國有財產署、五河局及六河局等中央單位主動清理311處、1處及13處等轄管土地；市府包括民政局、環保局等單位分別查獲9件(含魚塭、墓地及高風險地區)及10件廢棄物違規案件(含道路攔檢)。

環保局長許仁澤表示，半年以來，市府攜手中央巡查逾1萬8000處次，查獲134件違規案件，破獲26處非法廢棄物棄置場址；其中20件移送地檢署偵辦，其餘6件限期地主清理中，展現杜絕外縣市移入、查緝非法棄置案件決心與成果，以有效阻絕非法廢棄物棄置案件。

市長黃偉哲表示，台南市決心阻絕非法棄置廢棄物，除透過科技執法同步結合環檢警稽查取締非法棄置和掩埋案件，以利追查行為人、場址管控、啟動蒐證偵辦或查扣犯罪車輛等程序。