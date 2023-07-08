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高雄1歲男童遭虐打癱瘓 生父重判8年10月

中央社／ 高雄8日電

高雄23歲吳姓男子不滿被1歲兒子影響睡眠，以塑膠棍朝頭部、大腿痛毆，或用菸蒂觸燙致男童腦傷癱瘓，高雄地院依對未滿18歲之人凌虐致重傷等罪重判8年10個月，可上訴。

高雄地方法院審理時，吳男自承從小被打到大，才以錯誤方式教養小孩，其雖坦承犯行，且多次具狀表達悔意，犯後態度尚可，但法官考量其造成男童重大難以治癒傷害，且經評估具有低度親密感表徵、缺乏同理心、傷害對象明顯屬於弱小特質，具有兒虐再犯高風險。

合議庭審理後，認為男童腦傷造成左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能、發展遲緩、癲癇等長期後遺症，屬肢體中度身心障礙，據此依對於未滿18歲之人施以凌虐，因而致重傷，處有期徒刑8年10個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，租屋在高雄新興區一處公寓的吳男因經營網拍生意，生活日夜顛倒，但他卻不滿男童活潑好動影響睡眠，因此自去年8月起以每週1次頻率罰站處罰，之後變本加厲以塑膠棍朝男童大腿後側鞭打，或以菸蒂觸燙；若吳童大聲尖叫，則會朝頭部鞭打，致頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多處瘀傷，嚴重妨害身心發展。

吳男去年11月10日晚間又再度虐童，以塑膠棍毆打男童頭部及大腿後側，造成顱內出血、骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血等傷，吳男和同居女友將他送醫急救後，一度呈現昏迷狀態，所幸術後病況好轉，並在同年12月13日出院，全案經院方通報警方偵辦。

吳男到案後坦承施暴，檢方根據醫院病歷、男童生母證詞等，認為吳男身為男童親生父親，卻僅因幼子影響睡眠，長期以打罵、菸蒂觸燙等方式對付無法抵抗的幼子，甚至毒打頭部，毀掉身體健康和未來，惡行重大，據此依殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪起訴。

睡眠

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