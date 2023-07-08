蔡英文高雄參訪為何去鼓山警分局？ 原來是為這個原因

蔡英文總統今天下午到訪高雄，搭輕軌遊「龍貓隧道」，並參訪鹽埕第一公有市場後，前往新建的鼓山警分局用餐，再前往高雄流行音樂中心，參加「總統府音樂會」，轄區警方停止輪休戒備。

據了解，蔡英文以往到訪高雄，都由總統府安排在行政院南部服務中心休息，今天下午到晚上的參觀行程，因為都在鹽埕區，相關單位擔心總統車隊往來鹽埕區，道路須甲種開設，可能影響假日鬧區車流，便安排總統在鹽埕就近擇地休息用餐。

據知情人士了解，因總統在參訪鹽埕第一公有市場，到參加高雄流行音樂中心的音樂會，時距不長，若安排餐廳，可能大費周章又擾民，如選擇在鹽埕警分局，又因鹽埕分局廳舍老舊又不大，才擇定去年新建完成的鼓山警分局，供總統和高雄市長陳其邁等隨行人員，在分局長室休息用餐。