5億高中生墜樓案重啟調查 賴生母邀高大成參與？本尊回應了

台中市5億高中生墜樓身亡命案，台中地檢署上月21日偵結，由於質疑聲浪高，由高等檢察署台中檢察分署重新調查，賴母盼中山附醫法醫科主任高大成參與解剖等程序。對此，高大成說，他很樂意參與，讓該案真相大白，但他尊重承辦的高檢署，若高檢署答應，他會參與。

賴姓18歲高中生在與夏姓地政助理登記結婚後2小時墜樓案太過離奇，引發社會矚目，台中地檢署經密集偵訊1個多月，日前偵查終結，夏姓父子被控殺人不起訴，但夏男登記結婚，使公務員登載不實罪嫌起訴，遺產確定沒分。