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5億高中生墜樓案重啟調查 賴生母邀高大成參與？本尊回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市5億高中生墜樓身亡命案，台中地檢署上月21日偵結，由於質疑聲浪高，由高等檢察署台中檢察分署重新調查，賴母盼中山附醫法醫科主任高大成參與解剖等程序。對此，高大成說，他很樂意參與，讓該案真相大白，但他尊重承辦的高檢署，若高檢署答應，他會參與。

賴姓18歲高中生在與夏姓地政助理登記結婚後2小時墜樓案太過離奇，引發社會矚目，台中地檢署經密集偵訊1個多月，日前偵查終結，夏姓父子被控殺人不起訴，但夏男登記結婚，使公務員登載不實罪嫌起訴，遺產確定沒分。

由於國人對該案質疑聲浪相當高，最高檢察署檢察總長邢泰釗將此案，發給高等檢察署台中檢察分署重新調查，賴母的委任律師發表三項聲明，感謝國人關心，也感謝檢察總長，希望重新調查時，能讓受賴男家屬委託協助鑑定遺體的高大成參與解剖等程序。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 結婚 檢察總長

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