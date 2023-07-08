前北巿員警涉詐騙建商550萬元 判刑1年2月定讞

前北市員警王柏鈞涉與自稱「維安查報隊」的黑道分子，以查婚外情向建商詐得550萬元。高院更一審依三人以上共同詐欺取財罪判王男1年2月。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

全案緣於，台北市文山一分局前員警王柏鈞涉嫌與自稱「維安查報隊」的黑道分子，以檢調立案調查婚外情為由，向建商詐得新台幣550萬元；建商察覺有異，向調查局檢舉，案經台北地檢署偵結起訴。

一審台北地方法院指出，王柏鈞等人利用建商年邁及怕事心態，及王男的警察身分所表彰可能熟悉刑案偵查體系等，詐得建商支出關說費用，以私了偵查中刑案，所為對社會治安危害非微，審酌王男返還犯罪所得100萬元，依犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪判刑1年2月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，王柏鈞假借員警身分、職務機會犯案，就本案的詐術扮演關鍵角色，使建商易於相信確有此事，應依刑法瀆職罪規定加重其刑，因此改判刑1年6月。最高法院撤銷判決，發回高院更審。

更一審認為，黑道分子所聲稱「維安查報隊」，經查確為中華青少黨的附隨組織，並非冒用機構；又王柏鈞具警察身分，但未有假借公務員職務或衍生機會，而共同為詐騙行為，因此改依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年2月。最高法院日前駁回王柏鈞上訴，全案定讞。

此外，台北市政府認定王柏鈞行為不檢，損害公務員聲譽，處分2大過並予以免職，王不服提起行政訴訟並請求撤銷處分。一審判他敗訴，王男上訴，二審最高行政法院認為北市府處分有據，駁回上訴確定。