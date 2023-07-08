儲值4500遊戲點數換一夜情 男判刑1年8月賠30萬

新北市高姓男子2年前透過網路社群軟體結識12歲少女，以替少女儲值網路遊戲點數4500元換得一夜情，少女母親事後察覺報警提告並求償，新北地院去年底依與未滿16歲少女為有對價性交行為，判刑1年8月，侵權行為損害賠償部分，新北地院民事法庭日前判處高男應賠償30萬元，可上訴。

判決指出，現年21歲高姓男子於2021年10月透過社群軟體臉書結識年僅12歲少女，約定以替少女儲值價值5000元的網路遊戲「傳說對決」點數作為性交行為1次的對價，與高男發生一夜情，但高男以需要交通費用為由，僅儲值4500元遊戲點數。

少女母親事後發現並未給女兒多餘零用錢，但女兒網路戲點數卻暴增，追問出上情，怒向警方報案並提告求償500萬元。高男到案後坦承犯行，但因經濟能力有限，願以30萬至50萬元金額與被害少女及家屬和解，但未被接受。