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同居3天妻子姘頭就來電求成全 男子挽留方法竟是藏機票

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名男子2014年取印尼女子為妻，由於妻子曾是逃逸外勞，需管制5年才能入境，好不容易等到2019年接人來台，卻在夫妻共同生活第3天就接到妻子男友從印尼打來的電話，要求他放手讓妻子回家。他不願妻子離去，於是偷藏妻子提前買好的機票，結果對方還是不告而別，再次接到電話，人已經返回印尼。

事隔3年，男子遲遲等不到妻子回頭，手機通訊軟體也都被對方封鎖，最後心碎打官司訴請離婚，經桃園地院審理獲准。

男子興訟表示，妻子來台第3天，老家男友就打電話來台，要求他放手讓妻子返回印尼，還用LINE傳簡訊罵他「笨豬」。他雖不願妻子離開，並將對方事先買好的機票藏起來，但妻子仍在來台的第7天不告而別，回到印尼雖有打電話報平安，但也怪他在管制期間不曾到印尼看她，導致她在外面交男友。

男子主張妻子封鎖他的手機通訊軟體帳號，雙方失聯3年多，可見妻子主觀上有拒絕同居情事，屬惡意遺棄，因此訴請離婚；妻子則未出庭也未具狀表示任何意見。

法院調查，男子的妻子2019年9月26日入境後，同年10月9日即出境，自此再無入境紀錄。此外，她也封鎖男子的手機通訊軟體帳號，不僅客觀上違背同居義務，主觀上也有拒絕同居情事，顯屬惡意遺棄，且惡意遺棄狀態仍在持續中，因此認定男子訴請離婚有理，應予准許。

男子與妻同居第3天就接到妻子老家男友電話，要求他放手讓妻子回家，但他不想，還把妻子返家機票藏起來，但還是留不住人。示意圖／Ingimage
男子與妻同居第3天就接到妻子老家男友電話，要求他放手讓妻子回家，但他不想，還把妻子返家機票藏起來，但還是留不住人。示意圖／Ingimage

印尼 離婚 機票

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