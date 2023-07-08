88會館案被移送懲戒 黃錦秋律師：捍衛清白

高檢署檢察官黃錦秋，因出入睿森銀樓、88會館私人招待所，被檢評會懲戒並移送職務法庭。黃錦秋胞姊、律師黃秀惠今天表示，黃錦秋俯仰無愧，會捍衛檢察官的清白、尊嚴。

黃秀惠律師今天清晨發出聲明指出，檢評會約詢黃錦秋時涉嫌洩密媒體約詢內容，因此檢評會決議有瑕疵且無公正性；其次，高檢署行政調查未究責王涂芝讓地下匯兌集團共犯林秉文交保，卻屢次質疑黃錦秋移送地下匯兌集團主嫌郭哲敏的正當性，令人可議。

黃秀惠表示，民國106年起至109年4月止，所有因出入88會館遭懲處的公務員名單，均有出入會館的監視器畫面，僅少了黃錦秋的畫面，顯然證據力不足；又88會館項姓管家於高檢署證稱，109年1月17日的客人進出時間、預約時間與警政署政風室證詞有別，高檢署未深入追查卻片面採信王涂芝說詞。

黃秀惠指出，黃錦秋對於檢評會的決議深感悲憤，但黃錦秋俯仰無愧，絕對沒有對不起檢察官這個職務，一定會為了悍衛清白及身為檢察官的尊嚴，繼續奮鬥到底。

檢察官評鑑委員會由13名委員組成，包括法官代表1人、檢察官代表3人、律師代表3人、社會公正人士6人，這屆主席是最高檢察署主任檢察官呂文忠。

全案起於，內政部警政署於今年1月公布88會館案調查結果，並懲處多名去過會館的高階警官。台灣高等檢察署同步公布調查結果，認為高檢署檢察官黃錦秋（時任警政署政風室主任）、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑。

檢評會決議書指出，黃錦秋案發時借調為政風人員，應受更高標準的倫理要求，109年1月17日、7月10日，分別前往88會館與睿森銀樓招待所接受無償招待，於事發後否認行為並要求當時同行人員改寫自請處分書、改口，違反檢察官倫理規範，認定違失重大，有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

另外，同樣出入88會館、睿森銀樓招待所，被新北檢移送個案評鑑的王涂芝，檢評會認為，王涂芝以客人身分出席宴飲，且於新北檢、高檢署行政調查時，均坦承行為、態度良好，決議評鑑成立，但無懲戒必要，報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議。