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吵架後睡客廳遭潑水惡整 婦人打官司成功斷20年婚姻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名婦人與丈夫結婚多年並育有2名子女，但因為理念不合常有摩擦，20年來爭吵、冷戰不休，甚至賭氣睡客廳，也被對方潑水叫醒，衍生肢體衝突。她雖想和平離婚，但丈夫始終不肯，只好打官司解決，最後獲桃園地院准離。

婦人興訟指出，她與丈夫婚後因理念差異，經常爭吵和冷戰，情況嚴重到無法同住一個屋簷下。2015年到2016年間，她獨自在客廳睡覺，結果被丈夫潑水惡整，後來雙方發生肢體衝突，實在不堪忍受，便搬回娘家，雙方各自生活多年，婚姻誠摯互信的感情基礎早已不存在，已7年無夫妻之實。

法庭上，婦人主張夫妻雙方已無法達成共同生活的婚姻目的，也失去共同建立婚姻的精神，感情已生破綻，難以恢復，希望法院准離；丈夫則未出庭，也未具狀表示任何意見。

法院調查，夫妻2人發生爭執時，丈夫曾傳簡訊給妻子，內容稱「妳當初是因為我家的經濟才嫁給我的啦」、「再去找一個有錢的吧」、「去找妳的客兄啊」等語，顯見丈夫懷疑婦人當初結婚是為了他家經濟狀況，又懷疑婦人外遇，但無法提出證據，因此婦人主張兩人經常因金錢觀和理念差距爭吵並非無據。

此外，婦人的母親也證稱婦人經常回家訴苦，夫妻2人有事也是約在外面見面談，不會在家裡談。

法院認為，客觀上依婦人夫妻目前狀況，任何人都會喪失維持婚姻的念頭，而婚姻出現破綻，雙方都有責任，由於雙方都沒有修復婚姻破綻的意思，所以依法判准離婚。

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桃園一名婦人與丈夫吵完架後睡客廳，結果被丈夫潑水惡整，決心搬回娘家，打官司斷了20年婚姻生活。示意圖／Ingimage
桃園一名婦人與丈夫吵完架後睡客廳，結果被丈夫潑水惡整，決心搬回娘家，打官司斷了20年婚姻生活。示意圖／Ingimage

丈夫 婚姻 離婚

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