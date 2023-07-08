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陸船越界拒檢 4人服刑3月遣返

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導

馬祖海巡隊出動海巡特勤人員押捕4名非法越界的大陸漁工。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊出動海巡特勤人員押捕4名非法越界的大陸漁工。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署今年4月起派遣特勤隊人員進駐馬祖，在西莒西方4.6浬攔截越界的大陸漁船，李姓船長等4人抵抗，特勤人員強勢登檢依違反入出國及移民法等法辦，合併執行有期徒刑3月，前天執行完畢後移交移民署辦理遣返事宜，漁船則依法沒入。

馬祖海巡隊昨表示，第11巡防區在4月25日監控1艘無船名的大陸漁船，發現航入我方限制水域，立即通報馬祖海巡隊巡防艇前往辨識驅離，但該艘快速目標拒絕登檢並逃竄，第11巡防區立即增派CP-1052艇及2艘特勤突擊艇緊急出勤，於西莒西方4.6浬成功攔截。

特勤人員登檢時，遭遇船長等4人強力抵抗及阻攔，特勤人員以優勢人力5員強力登檢，並將人船押返南竿福澳港。

連江地方法院針對李姓船長等4人行為，依違反入出國及移民法及妨害公務執行罪，合併執行有期徒刑3月，前天執行完畢後移交移民署辦理遣返事宜。

海巡署第11巡防區表示，海巡署為有效維護馬祖海域治安，將持續統合馬祖海巡隊及特勤隊等能量，運用巡防艇及沿岸多功能艇機動快速之性能，強力查緝取締越界陸船。

馬祖 海巡署 移民署

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