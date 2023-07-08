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越南茶仿高山茶 檢方起訴
南投縣名間鄉歐姓、許姓夫妻經營茶葉公司，向陳姓男子購買廉價越南茶，重新包裝成大禹嶺、天池、福壽山等台灣高山茶在網路銷售，每台斤售價1000元至1800元不等，轉手牟取10倍以上暴利。南投地檢署昨依詐欺取財罪、食安法販賣攙偽食品等罪嫌將2人提起公訴。
南投縣為台灣重要茶葉產區，近年境外茶混充台灣茶販售情況嚴重，影響茶農收益，消費者擔心受騙，影響台灣茶葉商譽。
南投地檢署和南投縣警局、衛生局共同偵辦混茶案，去年發現歐姓、許姓及羅姓等茶商，以越南茶葉混充台灣高山茶，知名產地如華崗、大禹嶺、福壽山、杉林溪、阿里山等地都遭仿冒。
專案小組去年5月持搜索票至名間鄉2家茶房倉庫搜索，當場查扣以台灣高山茶葉為包裝的茶葉974台斤，將6種包裝茶葉採樣，送農委會茶葉改良場以「茶葉中多重元素檢驗方法」檢驗後，判別結果都不是台灣茶葉，而是境外茶。
檢警調查，歐、許兩人為夫妻，經營茶葉公司，聘用羅姓員工，從2021年9月至2022年5月遭查獲期間，向不知情陳姓男子購入越南茶葉，羅姓員工再包裝成台灣高山茗茶。
歐、許等人透過臉書、LINE等軟體通路，刊登販售台灣茶葉廣告，以每台斤1000元至1800元販售，所得共計140萬餘元。據了解，進口越南茶葉每台斤約100元，兩人轉手間賺取10倍以上暴利。
南投地檢署偵訊後，昨依刑法販賣虛偽標記之商品罪、以網際網路犯詐欺取財罪、食安法販賣攙偽食品等罪嫌，將3人提起公訴。
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