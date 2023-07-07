清晨自撞分隔島還醉到睡著 他拖行警察、撞壞警車保險桿逃逸
27歲的尤姓男子今年4月飲酒後，上午6點多獨自駕車行經台北市敦化南路，結果開車越過雙黃線，撞上對向車道旁的分隔島，當場睡著。陳姓員警上前要求由下車，尤男半開車門假裝配合再迅速倒車，導致車輛拖行陳男，隨後，尤男還迎面撞上來向警車逃逸。台北地檢署今依妨害公務、不能安全駕駛等罪起訴尤男。
據了解，尤男與友人從凌晨飲酒至清晨，於4月7日上午6點37分時，駕車行駛在台北市大安區敦化南路，尤男酒醉意識不清，汽車跨過雙黃線後，直接撞上對向車道旁的分隔島。人車卡在分隔島之餘，尤男在駕駛座上當場睡著。
陳姓員警上前關切，叫醒睡夢中的尤男、要求他下車，尤男先半開車門作勢配合，不料，他趁機快速倒車，導致站在車門間的陳遭車輛拖行，手部有挫傷。此時，對向也有1台警車開來，車內的林姓員警用麥克風要求尤停車，尤不配合，直接撞上警車左側保險桿，旋即轉彎逃逸。
案發時尤男開車逃逸，導致警方無法實施酒測。不過，檢方認定，根據警方提供的錄影資料，足以證明尤當時確實飲酒後駕車，意識不清，涉犯不能安全駕駛罪嫌；再加上尤倒車拖行陳姓員警、開車撞壞警車保險桿等行為，涉犯妨害公務及毀損公務員職務上掌管物品等罪嫌。北檢7日偵結，依上述3法起訴尤。
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