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五億高中生死因離奇...檢察總長出手 發交台中高分檢查有無疏漏

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台中賴姓5億元高中生墜樓死亡案，台中地檢署上月偵結，夏姓配偶殺人部分事證不足，僅起訴偽造文書罪，但家屬對死因仍緊咬不放，質疑死者喝過的啤酒罐和現場垃圾桶內衛生紙，均有麻藥「利多卡因」成分，並提出再議。檢察總長邢泰釗為釐清國人疑慮，將全案發交台中高分檢，指派富有經驗的檢察官審酌偵查是否完備，並將結果陳報台高檢及最高檢。

死者母親委任律師日前針對檢方認定夏姓配偶涉殺人罪不起訴部分提出再議，再議理由中包括上述啤酒罐被驗出「利多卡因」成分，但來源不明，希望檢方重啟調查。但中檢表示，此案相關查證和結果，都已在不起訴處分書中詳細說明，檢察官將在收到家屬及律師的再議意見後，會一併送交台中高分檢。

檢方調查，死者墜樓後第一時間，警方鑑識人員就到場採集檢體，查扣現場的啤酒罐、飲料罐及垃圾桶內物品，發現死者與夏男飲用的啤酒罐內，均留有微量利多卡因，另外現場垃圾桶內的便條紙、衛生紙、濕紙巾也驗出該成分，及夏男、夏男胞兄、夏男胞兄女友的DNA。

但檢方認定，利多卡因會在部分止癢藥膏等成藥出現，不排除啤酒罐會驗出是受到汙染導致，且根據法醫研究所鑑定報告，死者血液、尿液、胃內容物均無利多卡因反應。

檢方為求慎重，還函詢台灣大學法醫研究所，其鑑定意見也認為回覆，綜合案發現場物品僅有微量利多卡因，以及死者體內未檢出利多卡因等事證，判斷死者不可能因攝入利多卡因，而導致昏迷或死亡。

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台中5億高中生命案因家屬及社會大眾仍有疑慮，檢察總長邢泰釗已發交台中高分檢派員審查偵查過程是否完備。記者陳宏睿／攝影
台中5億高中生命案因家屬及社會大眾仍有疑慮，檢察總長邢泰釗已發交台中高分檢派員審查偵查過程是否完備。記者陳宏睿／攝影

衛生紙 殺人 配偶

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