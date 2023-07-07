快訊

安倍槍擊一年後：搜查終結，兇手拒與母親會面

前一天剛動刀…洪曉蕾清醒了！本人首發聲吐12字

獨／層級最高政府官員李伯道4度性騷 保鑣陪同下首度現身接受調查

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，卻傳出是因李四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李「提前退休」。因女部屬上月21日正式提申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組今天下午約談李伯道，約談進行約2小時，李伯道請來4名「保鑣」堂而皇之進入司法院南棟大樓保護，步出會議室時沒有多說話。

司法院的專案小組成員包括資訊處處長賴武智、司法行政廳廳長高玉舜、民事廳廳長周玫芳等人，會議由下午2點半開始進行到4點43分結束。

本報記者詢問李伯道是否承認性騷擾女部屬？是否願意道歉？身為政府層級最高的性騷特任官是否會說「對不起」？他僅說「謝謝」。

李伯道在事發後曾發表書面聲明稱「抱歉、遺憾」，但指若干媒體與事實不符的繪聲繪影，已對他和家庭、司法造成傷害，希望自重、以免觸法。李說，5月間以健康因素請辭懲戒法院院長，原以為能過著平淡的退休生活，卻聞涉入性騷擾情事，他覺「如晴天霹靂」。

李伯道稱從事公職40餘年，平時與同事互動從未踰矩，而媒體所指的當事人因職務關係與他有較密切的工作往來，如在若干場合有讓她感到不適，他本人感到非常抱歉與遺憾，願坦然接受司法院公平的調查，並負起應負的責任。

今年懲戒法院赴雲林辦法官交流自強活動，同事們敬酒歡送即將退休的李，李疑酩酊，在回酒店時強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然要求她回房「聊天」。

原以為李是酒後失態，但在返回工作岡位後，李卻接二連三強摟女部屬，還要求外頭的人不得進入，他甚至掏出署名「老闆」的告白信，稱讚女部屬工作能力強、很感謝，但沒有「好好珍惜」「感到茫然」。女同事事後具名向林輝煌申訴，林4月21日勸退李伯道，並在6月1日接任懲戒法院院長一職。

對於太太遭長官性騷，范姓媒體人連日在臉書上公開發文，直指李的斑斑劣跡。范說，李在今年三月間四度性騷妻子，第一次性騷或許還可藉辭自強活動酒醉，但其後三次在院長辦公室的行為再無遁詞，絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間。

今天會議期間，李伯道隨行的3女1男「保鑣」全程守候在會議室門口，駐衛警上前詢問身分，4人支支吾吾說不清楚，僅表明是陪同來開會的；然而，司法院仍容許「身分不明」者輕易進入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬而提前退職。聯合報系資料照
懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬而提前退職。聯合報系資料照

懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬而提前退職，司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組今天約談李。記者王宏舜／攝影
懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬而提前退職，司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組今天約談李。記者王宏舜／攝影

司法院 李伯道 性騷擾

延伸閱讀

性騷性侵零容忍 文化部：將針對獎補助設定撤回機制

【重磅快評】效法林飛帆模式？ 司法院示範如何飾詞狡辯

李伯道性騷女部屬延燒1周 許宗力今返國證實指示林輝煌這樣做

影／許宗力結束訪捷行程回台 面對李伯道被控性騷不回應

相關新聞

與夫家不睦...前空姐潑汽油燒死尪 想交保去植皮被駁繼續羈押

台中李姓前空姐和小8歲的楊姓男子婚後與夫家不睦，曾和婆婆互控家暴，2021年3月提汽油澆淋先生點燃燒死他，法院一、二審都...

獨／層級最高政府官員李伯道4度性騷 保鑣陪同下首度現身接受調查

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，卻傳出是因李四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李「提前退休」。因...

總統大選檢訂查察 AI人工智慧製造假訊息列入重點

明年將選舉總統、副總統及立法委員，最高檢察署檢察總長邢泰釗昨天表示，對明年中央公職人員選舉查察，重點將放在選舉賭盤、境外...

軍用防彈板挨批「保護力不夠」國防部喊告 法界：最多告假消息

新北市議員林秉宥將台灣國軍配發使用的防彈背心帶至美國測試，結果林秉宥表示，「並不能有效保護士兵」，此畫面流出後，國防部表...

檢察總長指示大選查察3重點：賭盤、境外勢力、AI深偽

檢察總長邢泰釗今前往高雄地檢署，慰勞雄檢九合一選舉查察辛勞，同時以「維護選舉公正性是檢察官責無旁貸的職責」、「確保在台灣...

賴清德等11人遭告服貿議題造謠 曾柏瑜反告侯漢廷誣告

台北市議員侯漢廷不滿賴清德、立委王定宇、吳思瑤、名嘴謝金河等11人，於服貿議題造謠，今早到台北地檢署分別告發賴清德等11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦