獨／層級最高政府官員李伯道4度性騷 保鑣陪同下首度現身接受調查

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，卻傳出是因李四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李「提前退休」。因女部屬上月21日正式提申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組今天下午約談李伯道，約談進行約2小時，李伯道請來4名「保鑣」堂而皇之進入司法院南棟大樓保護，步出會議室時沒有多說話。

司法院的專案小組成員包括資訊處處長賴武智、司法行政廳廳長高玉舜、民事廳廳長周玫芳等人，會議由下午2點半開始進行到4點43分結束。

本報記者詢問李伯道是否承認性騷擾女部屬？是否願意道歉？身為政府層級最高的性騷特任官是否會說「對不起」？他僅說「謝謝」。

李伯道在事發後曾發表書面聲明稱「抱歉、遺憾」，但指若干媒體與事實不符的繪聲繪影，已對他和家庭、司法造成傷害，希望自重、以免觸法。李說，5月間以健康因素請辭懲戒法院院長，原以為能過著平淡的退休生活，卻聞涉入性騷擾情事，他覺「如晴天霹靂」。

李伯道稱從事公職40餘年，平時與同事互動從未踰矩，而媒體所指的當事人因職務關係與他有較密切的工作往來，如在若干場合有讓她感到不適，他本人感到非常抱歉與遺憾，願坦然接受司法院公平的調查，並負起應負的責任。

今年懲戒法院赴雲林辦法官交流自強活動，同事們敬酒歡送即將退休的李，李疑酩酊，在回酒店時強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然要求她回房「聊天」。

原以為李是酒後失態，但在返回工作岡位後，李卻接二連三強摟女部屬，還要求外頭的人不得進入，他甚至掏出署名「老闆」的告白信，稱讚女部屬工作能力強、很感謝，但沒有「好好珍惜」「感到茫然」。女同事事後具名向林輝煌申訴，林4月21日勸退李伯道，並在6月1日接任懲戒法院院長一職。

對於太太遭長官性騷，范姓媒體人連日在臉書上公開發文，直指李的斑斑劣跡。范說，李在今年三月間四度性騷妻子，第一次性騷或許還可藉辭自強活動酒醉，但其後三次在院長辦公室的行為再無遁詞，絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間。

今天會議期間，李伯道隨行的3女1男「保鑣」全程守候在會議室門口，駐衛警上前詢問身分，4人支支吾吾說不清楚，僅表明是陪同來開會的；然而，司法院仍容許「身分不明」者輕易進入。

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懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬而提前退職。聯合報系資料照