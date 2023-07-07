總統大選檢訂查察 AI人工智慧製造假訊息列入重點

明年將選舉總統、副總統及立法委員，最高檢察署檢察總長邢泰釗昨天表示，對明年中央公職人員選舉查察，重點將放在選舉賭盤、境外勢力介入選舉，以及查察AI人工智慧製造及散布不實訊息。

邢泰釗昨天到高雄地檢署，參加「111年地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」後，雄檢今天以新聞稿，對外發布他的提示。

雄檢表示，檢察總長邢泰釗致詞時強調，團隊運作在選舉查察工作尤為關鍵，針對明年中央公職人員選舉查察，檢察機關首要工作即是維護選舉的公正性，讓人民能基於自由意志，不受任何不當手段影響及干擾下進行投票。

邢泰釗並表示，明年選舉查察的重點，在選舉賭盤、境外勢力介入選舉及利用AI人工智慧製造及散布不實訊息，最高檢察署已研議檢舉選舉賭盤、境外勢力檢舉獎金機制，鼓勵民眾踴躍檢舉，另對AI人工智慧結合不實訊息，也協調警、調機關共同做好準備工作，期望能建立快速下架移除假訊息機制，降低負面效應。