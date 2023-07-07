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總統大選檢訂查察 AI人工智慧製造假訊息列入重點

聯合報／ 記者林保光／即時報導

明年將選舉總統、副總統及立法委員，最高檢察署檢察總長邢泰釗昨天表示，對明年中央公職人員選舉查察，重點將放在選舉賭盤、境外勢力介入選舉，以及查察AI人工智慧製造及散布不實訊息。

邢泰釗昨天到高雄地檢署，參加「111年地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」後，雄檢今天以新聞稿，對外發布他的提示。

雄檢表示，檢察總長邢泰釗致詞時強調，團隊運作在選舉查察工作尤為關鍵，針對明年中央公職人員選舉查察，檢察機關首要工作即是維護選舉的公正性，讓人民能基於自由意志，不受任何不當手段影響及干擾下進行投票。

邢泰釗並表示，明年選舉查察的重點，在選舉賭盤、境外勢力介入選舉及利用AI人工智慧製造及散布不實訊息，最高檢察署已研議檢舉選舉賭盤、境外勢力檢舉獎金機制，鼓勵民眾踴躍檢舉，另對AI人工智慧結合不實訊息，也協調警、調機關共同做好準備工作，期望能建立快速下架移除假訊息機制，降低負面效應。

與會的高等檢察署高雄分署檢察長費玲玲表示，法務部所函頒「選舉查察工作綱領」已指出查察方向，由於數位科技發展迅速，要檢方注意以虛擬通貨賄選等新興犯罪型態，期盼檢、警、調共同展現查賄決心。

檢察總長邢泰釗（左）核發業務費給雄檢檢察長洪信旭，並明年總統大選，提示重點工作。圖／高雄地檢署提供
檢察總長邢泰釗（左）核發業務費給雄檢檢察長洪信旭，並明年總統大選，提示重點工作。圖／高雄地檢署提供

邢泰釗

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