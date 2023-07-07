11矯正首長人事異動出爐 葉貞伶調陞台北監獄典獄長

為配合矯正署台北監獄典獄長、嘉義監獄典獄長將於本月16日屆齡退休，法務部今天表示，已核定11名所屬矯正機關首長陞遷名單，其中，矯正署副署長葉貞伶調陞為台北監獄典獄長。

法務部指出，此次人事調動統籌辦理職務調整作業，期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，選任適當人員出任新職，為矯正業務興革開創新風貌，派令生效日是本月16日。

相關異動是一、 矯正署副署長葉貞伶調派台北監獄典獄長；二、 矯正署主任秘書林明達調升該署副署長；三、 矯正署教化輔導組組長詹益鵬調升該署主任秘書；四、 明德外役監獄典獄長劉嘉勝調升矯正署教化輔導組組長；五、 新竹看守所所長戴明瑋調派明德外役監獄典獄長。

六、 綠島監獄典獄長翁永芳調派新竹看守所所長；七、 矯正署後勤資源組副組長邱量一調派綠島監獄典獄長；八、台中看守所所長蘇慶榮調升嘉義監獄典獄長；九、 矯正署安全督導組組長楊益彰調派台中看守所所長；十、 台南少年觀護所所長李宗莉調升矯正署矯正醫療組組長；十一、 高雄監獄副典獄長劉昕蓉調升台南少年觀護所所長。