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與夫家不睦...前空姐潑汽油燒死尪 想交保去植皮被駁繼續羈押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓前空姐和小8歲的楊姓男子婚後與夫家不睦，曾和婆婆互控家暴，2021年3月提汽油澆淋先生點燃燒死他，法院一、二審都依殺人等罪判她15年，現更一審中；李女近期再度聲請交保，但仍否認殺人辯稱「只想求個解釋和道歉」，法院以她仍避重就輕，裁定駁回。

檢警調查，李女（46歲）和楊男婚後在豐原住家生活，卻常和公婆起口角埋怨老公態度消極，2021年3月李先在爆料公社控訴婆婆咬人，後不滿公婆提告遷怒丈夫，同月11日清晨5點竟朝老公潑汽油點火，釀對方全身8成傷燙傷，搶救45天仍死亡。

台中地院一審依家暴殺人罪判李女15年，上訴台中高分院認為一審有強制罪犯行未審酌，撤銷原判決仍判她15年，經最高發院撤銷發回，目前更一審中。李女今年3月曾聲請撤銷羈押被駁回，台中高分院裁定她6月15日起羈押3月。

李女近期聲請停止羈押指出，她沒有殺人、放火意圖，只是想求一個解釋及道歉，也無傷人或逃亡念頭，案件卷證已上呈法院檢調，沒有串、滅證之虞，自己目前燒傷仍需要做植皮手術，且母親已經高齡80歲，請求法院給予具保停止羈押，讓她有機會可治療。

台中高分院指出，經訊問認定李女涉嫌殺人、放火等嫌疑重大，所犯重罪有逃亡之虞，台中地院一審已依殺人、放火等罪判她15年。

台中高分院認為，李女在一、二審期間都否認犯行，對於參與情節避重就輕，認定原羈押理由及原因仍存在，駁回其聲請。

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李姓前空姐朝先生潑汽油縱火燒死對方，一二審都被判15年。圖／報系資料照
李姓前空姐朝先生潑汽油縱火燒死對方，一二審都被判15年。圖／報系資料照

殺人 婆婆 家暴

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