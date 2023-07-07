十軍團士官輕生同袍「被帶走」？傷痛母親控枉死哭兒曾入夢

陸軍第十軍團台中市大雅營區上月底發生二名陳姓士官在寢室一氧化碳中毒死亡，家住彰化市的陳姓士官家中還有剛出生幼子，家人懷疑，是因同寢室士官尋短，他卻枉死，今天陳姓士官出殯公祭，陳媽媽說，她曾夢到兒子入夢跪著對她說「媽媽對不起」，讓她很痛心，希望軍方可以調查清楚，還他們一個公道。

十軍團台中市大雅區北大營區6月26日發現同寢室的2名志願役陳姓士官（分別為33歲、31歲）在寢室內中毒身亡，33歲陳姓士官有留遺書，房內也發現一氧化碳鋼瓶，但31歲陳姓士官家人懷疑陳男是枉死，因同寢室士官想尋死，卻讓他也跟著被帶走。

31歲陳姓士官今天公祭，十軍團長官及同袍都來送他最後一程，陳媽媽傷痛說，希望軍方可以早日查明真相，還他們一個公道，她也會向已死亡的另一名陳姓士官提告，因為他剝奪了兒子為人夫、為人子、為人父的義務和權利，讓他死的不明不白，還會被誤會，對方的死傷害了自己和家人，也傷害了她兒子。

由於陳姓士官還有一歲多和剛出生一個月的二名幼子，陳妻每天以淚洗面，陳媽媽說，兒子非常孝順，媳婦在同營區上班，也希望能調離該營區，以免見景傷情。

陸軍十軍團政戰主任胡瑞訓表示，針對二名陳姓士官死亡原因目前檢調正在調查，他們每周都有和地檢署連繫，進度也會跟家屬說明，因為還有比對物證與人證等，地檢署還在偵查中，因為目前調查還沒看到當時陳姓士官如何將鋼瓶帶進營區，後續軍方也會檢討相關問題。

胡瑞訓說，因為陳姓士官的死亡原因還不明確，要等調查死亡原因明確後，才能辦後續的撫恤，包括喪葬補助、年撫金及一次撫恤金等。