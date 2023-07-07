黑心夫妻以越南茶混充台灣高山茶 狠撈10倍暴利

南投縣名間鄉歐姓、許姓夫妻經營茶葉公司，向陳姓男子購買廉價越南茶，重新包裝成大禹嶺、天池、福壽山等高山茶在網路銷售，每台斤售價1千元至1800元不等，轉手牟取10倍以上暴利，南投地檢署今天依詐欺取財罪、食品安全衛生管理法販賣攙偽食品等罪嫌將2人提起公訴。

南投縣為台灣最重要茶葉產區，近年境外茶混充台灣茶販售情況嚴重，不僅影響南投茶農辛苦栽培成果，更讓選購茶葉的消費者擔心受騙，影響台灣茶葉商譽。

南投地檢署和南投縣警局、衛生局等單位共同偵辦混茶案，去年發現歐姓、許姓及羅姓等茶商以越南茶葉混充「華崗高冷茶」、「大禹嶺高冷茶」、「天池高冷茶」、「福壽梨山茶」、「龍鳳峽高山茶」、「杉林溪」、「阿里山」、「玉山高山茶」等。

專案小組去年5月31日，持搜索票至南投縣名間鄉兩家茶房倉庫搜索，當場查扣以台灣高山茶葉為包裝之華崗、天池、福壽梨山、杉林溪、阿里山、玉山等茶葉等974台斤，並將6種包裝茶葉採樣，送農委會茶葉改良場以「茶葉中多重元素檢驗方法」檢驗後，判別結果為「境外茶」。

檢警調查，歐、許兩人為夫妻，在名間鄉經營兩間茶葉公司，並聘用羅姓員工，歐、許兩人自110年9月間起至111年5月31日遭查獲止，向不知情之陳姓男子購入越南茶葉後，在公司後方倉庫及營業地點，由羅姓員工將越南茶葉包裝為台灣各高山茗茶。

歐、許兩人透過臉書、蝦皮購物、LINE等軟體通路，刊登販售台灣茶葉廣告，導致消費者誤認所購買者台灣高山茶葉，以每台斤1000元至1800元不等，購買茶葉並支付貨款，由羅姓員工將茶葉出貨給消費者，犯罪所得共計140萬餘元。據了解，進口越南茶葉每台斤約100元不等，歐、許兩人轉手間，便賺取10倍以上暴利。