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藝人陳志強酒駕判刑2月 法官：漠視公眾生命財產安全
模特兒出身的藝人陳志強今年5月騎機車酒駕被攔檢，酒測值每公升0.45毫克，檢察官偵辦後，聲請簡易判決處刑；台北地院審理，陳認罪，法官逕依公共危險罪判刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。
44歲的陳志強於今年5月19日23時許，先在台北市敦化南路居酒屋喝啤酒，第2天凌晨1時許，騎乘重型機車上路，被大安分局攔停實施酒測，酒精濃度達每公升0.45毫克，警方將陳移送法辦，檢方聲請簡易判決處刑，法院審理，陳認罪。
判決書說，陳不知謹慎，飲酒後呼氣酒精濃度超標，猶騎乘普通重型機車，漠視公眾生命財產安全，誠屬不該，不過，陳犯後坦承犯行，態度非劣，且無前科，兼衡他自陳大學畢業、現為自由業等，依法判決。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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