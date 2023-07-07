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為民服務？隨意幫民眾查車牌 彰警無罪逆轉遭判5月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化詹姓警員自稱為民服務，替陳姓男子查詢車輛是否失竊，卻以不實用途登入「車籍資訊系統」查詢遭檢方起訴，一審認為詹虛偽登載的紀錄，充其量僅是查詢目的，不構成刑法上文書判他無罪，二審則認該電磁紀錄符合準文書，撤銷改依公務員登載不實罪判他5月，仍可上訴。

起訴指出，詹員當時在芳苑分局原斗派出所任職，經營當舖的陳姓男子因想收購1輛租賃車，為確認是否失竊先用「公路監理資料有償利用服務網」查詢未失竊，陳想進一步確認於2019年10月7日到原斗所，向值班的詹員口頭要求幫他查詢是否失竊車。

詹直接用值班台公務電腦登入知識聯網的「車籍資訊系統」後，並在用途欄輸入「舉發交通違規」等不實查詢用途，而查到該車登記在租賃公司，車牌2面失竊、車輛無失竊後，口頭向陳男告知，陳還趁機偷拍查詢頁面散布，檢方依洩密、偽造文書及個資法起訴詹。

彰化地院一審時，合議庭針對詹有無違反個資法、洩密及偽造文書等羅列4大項爭點、子爭點，一審認為，任何人都可從「內政部警政署全球資訊網」查知車輛或車牌有無失竊，而屬公開資訊非秘密，不構成洩密。

一審認為，該車登記在租賃公司下，並非自然人，也不構成違反個資法，另陳男目的是為確認該車是否為贓車，詹員才替他查詢告知，認為詹的蒐集行為符合個資法中「為增進公共利益所必要」要件。

一審指出，詹員在開知識聯網中的「用途」欄，虛偽登載「舉發交通違規」，但充其量只是「查詢目的」的紀錄，該查詢用途的記載，欠缺對外公示性，不會作為日後法律交往使用，無法證明某項法律的重要事項，認定不構成刑法上的文書，判處詹無罪。

彰化地檢不服上訴，台中高分院二審時，詹員否認犯行，辯稱「只是為民服務」，其辯護人說，詹認為車輛是否失竊為公開資訊，才便宜行事從「舉發交通違規」項目查詢，非基於不法目的。

二審查，彰化縣警局資訊安全實施規定使用「車籍資訊系統」代查要符合相關交通事由，詹登入系統、登輸事由的電磁紀錄，是有體性、持久性、文字性、意思性及文書性的「準文書」，應構成登載不實文書罪。

二審認為，詹員身為警察不以合法方式為民服務，為避免被民眾投訴而犯案，撤銷改依公務員登載不實準文書罪判他6月，緩刑2年。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

個資 交通違規

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