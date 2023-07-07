「翁達瑞」向高虹安提誣告自訴 竹市府發言人回應了

自稱美國大學教授的陳時奮以筆名「翁達瑞」在臉書多次評論新竹市長高虹安博士論文涉嫌抄襲，去年被高虹安提告妨害名譽後獲不起訴，陳時奮昨天委託律師對高提起誣告自訴。對此，新竹市政府發言人施淑婷表示，相信民眾對翁這種操作都已厭煩，市府專心市政，不隨特定人士起舞。

陳時奮昨晚在臉書發文並貼出刑事自訴狀表示「高虹安是否涉及抄襲，她心知肚明。」他認為高虹安不願認錯就罷，竟還誣指他，自己遭受名譽、隱私、精神、財務與時間的損失，因此他基於司法不應被用來選舉作秀、不應被用來操縱選情、不應被用來打壓言論等3大理由反訴高虹安誣告。

陳時奮認為，自己揭發高虹安抄襲犯行，是善盡公民責任表現、保護民主制度的正常運作，不該因為惡質的政治風氣，讓熱心公共評論的學者反而官司纏身。為矯正惡質的政治風氣，他決定對高虹安提起誣告之訴，希望鼓勵大家不需向政客的濫訴低頭。

針對陳時奮委託律師到台北地方法院提起誣告自訴，新竹市政府發言人施淑婷說明，翁達瑞（陳時奮）抹黑高虹安市長被美國指導教授除名一事，當時美國指導教授發公開聲明證實並無此事，翁事後也在臉書道歉，之後，美國辛辛那提大學也以正式函文聲明高虹安市長博士論文並無研究不當。

施淑婷表示，翁達瑞去年力挺林智堅前市長論文沒有抄襲，結果林前市長因抄襲而兩個學位被撤銷的事實。因此，「究竟是誰在抹黑，相信民眾有智慧判斷」，而選舉結果也證明了新竹市民展現高度智慧，不會受到這些惡意造謠影響。