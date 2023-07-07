「特權進北一女」告網友不起訴 高虹安無法接受嘆遺憾

新竹市長高虹安去年不滿被網友爆料稱她求學時靠特權插班進北一女、朱姓女子還貼文稱高的母親在學校任職應有很多國民黨高官的人脈等不實言論，控告朱女涉犯加重誹謗與意圖使候選人不當選而傳播不實等罪。台北地檢署偵結，認定朱女言論為可受公評之事尚屬合理評論範圍，不起訴朱女。高虹安今天受訪表示「遺憾」，也無奈檢方認為合理評論，但應該還是要有對人的基本尊重，無法接受造謠。

高虹安說，自己對不起訴的結果感到很遺憾，由於還沒有收到不起訴書，所以相關內容也是跟大家一樣看媒體報導才知道，所以對一些內容目前還沒有辦法評論，也許看過之後有需要跟大家再做說明；但她想強調，選舉期間面臨蠻多很無中生有的抹黑，這是其中一件讓她覺得非常瞠目結舌的案件。

高虹安表示，對方稱她在方濟中學就讀的期間，說她的媽媽是國民黨高層，所以特權安插她插班去念北一女，這是非常嚴重且不尊重的造謠抹黑，北一女中入學的方式（這些說法）不管是對她個人甚至對於台灣的教育制度都是一個非常不能夠接受的一種譭謗。

高虹安強調，自己念的是方濟中學國中部，但對方好像講的是她念方濟高中，後面因為得到市長獎有了推薦甄試的機會，去北一女中考試考完之後，才進入北一女，「從來沒有什麼特權進入」。也因此她認為造謠真的是非常無中生有，也對於她努力認真的求學過程當得到學經歷是非常大的汙辱。