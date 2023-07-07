高雄酒駕男判刑咬警方沒讓他漱口 反遭二審加重其刑

高雄宋姓男子騎機車酒駕，擦撞他人的機車，經簡易判決4月後，他認為當時他正嚼檳榔，員警也沒讓他漱口，提出上訴，高雄地方法院如他願撤銷簡易判決，但因原判決未論及他是累犯，加重刑責，判他5月徒刑，可易科罰金。

判決指出，宋姓男子於去年6月23日深夜，在高雄市鼓山區朋友家喝酒到凌晨離去，隔天上午他騎機車上路約5分鐘，在高雄市新興區七賢二路，擦撞陳姓男子的機車，經高雄市警新興分局員警對他酒測，測出呼氣酒測值0.25毫克，經簡易庭依公共危險罪，判決4月，另在民事部分雄院判他須賠對方近2萬元損失。

宋姓男子不服判決，認為他在酒測前一直在吃檳榔，「檳榔裡面有含酒，員警沒有讓我漱口」，認為如果有漱口酒精濃度不會超過0.25毫克，他向員警要求漱口，但警方沒讓他漱口，提出上訴。

二審合議庭依「取締酒後駕車作業程序」注意流程，檢測前，詢問受測者飲用酒類或其他類似物的結束時間，受測者在距檢測前15分鐘請求漱口，警方應提供礦泉水供漱口，避免口腔殘留酒精影響檢測結果，如距檢測時，已達15分鐘以上便即檢測，認為警方酒測程序並無違法或失當。

但二審發現宋在2016年同涉不能安全駕駛致交通危險罪，經高雄地院判決2月徒刑，已與其他案件合併定刑，2018年10月執行完畢後，5年內故意再犯，當屬累犯，但原判決未論累犯，仍加重其刑，改判5月徒刑。