陷MeToo風波 鄭宏輝遭記者影射為「炒地狀元」突撤告

陷MeToo風波的民進黨籍前行政院政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝，去年9合1選舉期間，不滿某日報刊登2則報導內容影射他藉議員之職炒地皮，事後提告撰文記者涉犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌，不過鄭宏輝於上個月5日具狀撤回告訴，台北地檢署不起訴這名涉案記者。

據悉，去年4月24日及27日時，該日報分別刊登「預留徵召強棒空間民進黨竹市長不辦初選」、「民進黨新竹市長提名初選改徵召 正國會中常委為鄭宏輝抱不平」等2則報導，文中影射，鄭宏輝利用議員職權進行土地重劃、炒地皮，鄭因此遭貼上炒地狀元及草地狀元的標籤。鄭宏輝不滿報導影射他為炒地皮，認為2則報導損害他的名譽，於是控告這名記者涉犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌。

不起訴處分書指出，公然侮辱及加重誹謗罪嫌為告訴乃論之罪，鄭宏輝於今年6月5日具狀撤回告訴，全案獲不起訴處分。