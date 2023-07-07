快訊

夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

找NBA球星拍照慘遭保鑣撂倒 小甜甜布蘭妮要求公開道歉！

男子搭法航座位狂飄屎臭味！追問真相後竟是人血＋排泄物

陷MeToo風波 鄭宏輝遭記者影射為「炒地狀元」突撤告

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

MeToo風波的民進黨籍前行政院政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝，去年9合1選舉期間，不滿某日報刊登2則報導內容影射他藉議員之職炒地皮，事後提告撰文記者涉犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌，不過鄭宏輝於上個月5日具狀撤回告訴，台北地檢署不起訴這名涉案記者。

據悉，去年4月24日及27日時，該日報分別刊登「預留徵召強棒空間民進黨竹市長不辦初選」、「民進黨新竹市長提名初選改徵召 正國會中常委為鄭宏輝抱不平」等2則報導，文中影射，鄭宏輝利用議員職權進行土地重劃、炒地皮，鄭因此遭貼上炒地狀元及草地狀元的標籤。鄭宏輝不滿報導影射他為炒地皮，認為2則報導損害他的名譽，於是控告這名記者涉犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌。

不起訴處分書指出，公然侮辱及加重誹謗罪嫌為告訴乃論之罪，鄭宏輝於今年6月5日具狀撤回告訴，全案獲不起訴處分。

國民黨台北市議員游淑慧6月中旬曾爆料，指出鄭宏輝曾對女子親吻性騷，還在車上意圖與女子發生性行為。對此，鄭宏輝在臉書回應，強調自己「不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為」，匿名政治指控是人格謀殺。日前行政院長陳建仁曾表示，已解職鄭宏輝擔任行政院政務顧問一職，請交通部設立性平調查小組，嚴查事實，還原真相。

鄭宏輝。本報資料照片
鄭宏輝。本報資料照片

鄭宏輝 MeToo

延伸閱讀

Metoo下半年還有核彈級未爆彈！命理師點名「三生肖」容易翻車

鄭宏輝涉性騷案 陳建仁：不符聘用規範先解職

鄭宏輝被控性騷稱政治操作抹黑 周玉蔻怒了：快滾蛋吧！

鄭宏輝駁爆性騷是政治操作 游淑慧：他是最快被開鍘的人

相關新聞

八仙塵暴負責人呂忠吉要侯友宜道歉 今上午刑滿出獄

2015年6月27日八仙塵暴造成499人死傷，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪，遭判有期徒刑5年，今天上午從宜蘭...

陷MeToo風波 鄭宏輝撤告記者影射他是「炒地狀元」

陷MeToo風波的民進黨籍前行政院政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝，去年9合1選舉期間，不滿某日報刊登2則報導內容影射他藉...

批服貿議題造謠 侯漢廷告賴清德違反選罷法

台北市議員侯漢廷因認為民進黨賴清德及部分民代、名嘴等，在服貿議題上造謠對侯友宜、柯文哲潑髒水，以及某獨派人士聲稱中共第五...

郭信良涉案的安南區佃西重劃區 農地變建地翻漲20倍

台南市前議長郭信良被檢舉涉入安南區「佃西自辦市地重劃區」，收取廠商賄賂千萬元遭到檢方聲押，佃西重劃區從2013年進行至今...

女經理盜採砂石想叫司機自己扛 律師教唆做偽證判4月

王姓職業律師替翁姓女經理盜採砂石案辯護期間，為掩飾翁女罪嫌，計畫讓賴姓砂石車司機1人扛，開庭前約他們演練、指導向法官做偽...

高虹安告網友「特權插班進北一女」 北檢：合理評論不起訴

去年9合1選舉期間，現任新竹市長高虹安遭網友爆料求學時靠特權插班進北一女中，1名朱姓女子在個人臉書塗鴉牆上PO文，指控高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦