陷MeToo風波 鄭宏輝遭記者影射為「炒地狀元」突撤告
陷MeToo風波的民進黨籍前行政院政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝，去年9合1選舉期間，不滿某日報刊登2則報導內容影射他藉議員之職炒地皮，事後提告撰文記者涉犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌，不過鄭宏輝於上個月5日具狀撤回告訴，台北地檢署不起訴這名涉案記者。
據悉，去年4月24日及27日時，該日報分別刊登「預留徵召強棒空間民進黨竹市長不辦初選」、「民進黨新竹市長提名初選改徵召 正國會中常委為鄭宏輝抱不平」等2則報導，文中影射，鄭宏輝利用議員職權進行土地重劃、炒地皮，鄭因此遭貼上炒地狀元及草地狀元的標籤。鄭宏輝不滿報導影射他為炒地皮，認為2則報導損害他的名譽，於是控告這名記者涉犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌。
不起訴處分書指出，公然侮辱及加重誹謗罪嫌為告訴乃論之罪，鄭宏輝於今年6月5日具狀撤回告訴，全案獲不起訴處分。
國民黨台北市議員游淑慧6月中旬曾爆料，指出鄭宏輝曾對女子親吻性騷，還在車上意圖與女子發生性行為。對此，鄭宏輝在臉書回應，強調自己「不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為」，匿名政治指控是人格謀殺。日前行政院長陳建仁曾表示，已解職鄭宏輝擔任行政院政務顧問一職，請交通部設立性平調查小組，嚴查事實，還原真相。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言