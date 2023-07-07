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批服貿議題造謠 侯漢廷告賴清德違反選罷法

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北市議員侯漢廷因認為民進黨賴清德及部分民代、名嘴等，在服貿議題上造謠對侯友宜、柯文哲潑髒水，以及某獨派人士聲稱中共第五縱隊已派員潛伏進入竹科當工程師，因此分別向台北地檢署告發違反選罷法、國安法、反滲透法及兩岸條例、社維法等，證明民進黨不靠造謠就不會選舉。

侯漢廷表示，民進黨近期不斷聲稱，所謂一旦開放服貿，就會有大量的大陸勞工來台灣搶工作等等，事實上陸委會跟經濟部早就整理出資料在海基會的網站上，指出服貿並不會涉及開放大陸勞工來台。

賴清德及民進黨立委王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤及名嘴謝金河等人，都不斷的在散播這些錯誤資訊和謠言。過去至今，民進黨就是透過謠言來恐嚇、欺騙台灣人民，難怪台灣的打詐如此無力，民進黨打詐就只會成立辦公室、踢皮球，花10億整理場地。所以人民如果真正想要下架現實中的詐騙集團，就應該要先打擊目前在朝為官的詐騙集團，

另外，侯漢廷指出，有獨派人士聲稱中共第五縱隊已潛伏到竹科，派員當起工程師，因此他今天也幫這位獨派人士提出告發，希望檢察官能傳這位獨派人士作證，看看究竟是國安有漏洞，還是獨派造謠的對內認知作戰。

台北市議員侯漢廷因認為賴清德及部分民進黨民代在服貿議題上造謠，以及某獨派人士聲稱中共第五縱隊滲透竹科，今向北檢分別告發違反選罷法、國安法、反滲透法及兩岸條例、社維法等。記者蔣永佑／攝影
台北市議員侯漢廷因認為賴清德及部分民進黨民代在服貿議題上造謠，以及某獨派人士聲稱中共第五縱隊滲透竹科，今向北檢分別告發違反選罷法、國安法、反滲透法及兩岸條例、社維法等。記者蔣永佑／攝影

民進黨 詐騙集團 服貿 侯漢廷 賴清德

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