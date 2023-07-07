批服貿議題造謠 侯漢廷告賴清德違反選罷法
台北市議員侯漢廷因認為民進黨賴清德及部分民代、名嘴等，在服貿議題上造謠對侯友宜、柯文哲潑髒水，以及某獨派人士聲稱中共第五縱隊已派員潛伏進入竹科當工程師，因此分別向台北地檢署告發違反選罷法、國安法、反滲透法及兩岸條例、社維法等，證明民進黨不靠造謠就不會選舉。
侯漢廷表示，民進黨近期不斷聲稱，所謂一旦開放服貿，就會有大量的大陸勞工來台灣搶工作等等，事實上陸委會跟經濟部早就整理出資料在海基會的網站上，指出服貿並不會涉及開放大陸勞工來台。
但賴清德及民進黨立委王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤及名嘴謝金河等人，都不斷的在散播這些錯誤資訊和謠言。過去至今，民進黨就是透過謠言來恐嚇、欺騙台灣人民，難怪台灣的打詐如此無力，民進黨打詐就只會成立辦公室、踢皮球，花10億整理場地。所以人民如果真正想要下架現實中的詐騙集團，就應該要先打擊目前在朝為官的詐騙集團，
另外，侯漢廷指出，有獨派人士聲稱中共第五縱隊已潛伏到竹科，派員當起工程師，因此他今天也幫這位獨派人士提出告發，希望檢察官能傳這位獨派人士作證，看看究竟是國安有漏洞，還是獨派造謠的對內認知作戰。
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