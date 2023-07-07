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郭信良涉案的安南區佃西重劃區 農地變建地翻漲20倍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市前議長郭信良被檢舉涉入安南區「佃西自辦市地重劃區」，收取廠商賄賂千萬元遭到檢方聲押，佃西重劃區從2013年進行至今，房仲業者指當地從農地變建地，地價從1坪不到1萬元漲到20萬元，開發利益可觀，安南區近年土地發展快速，幾乎已沒有便宜的土地。

知情人士指出，安南區重劃區高達23處，只有2處公辦，其中21處自辦市地重劃，自辦牽扯相當多問題，有些延宕多年都無法完成，以往曾爆發多起自辦市地重劃區爆發弊案，主要以土方利益居多，也有公務人員及民意代表涉案被判刑，前市長賴清德任內要求所有新辦重劃區都必須公辦。

地方人士說，佃西當地未重劃前的農地1坪不到1萬元，但重劃後1坪漲到20多萬元，後續還有人開出1坪30多萬元；自辦重劃區利益巨大，吸引不少開發商，但牽涉土地分配及工程利益等，也引來很多人覬覦，這次疑是股東利益分配不均才爆發開來。

爆發弊案的佃西自辦市地重劃案位在安南區公塭段及佃西段部分土地，總面積9.2780公頃，以台江大道以北、安佃國小以南為界，土地所有權人數355人，其中6.031公頃規畫作為建築用地，其他則為公共設施用地、學校用地等。以安南區公所為中心較靠北邊，銜接安定區，在民國6、70年代擴大細部計畫劃入住二，需透過重劃才能開發。

原屬台南市邊陲的安南區，近年發展快速，今年3月人口突破20萬人，躍升為台南第二大行政區，僅次於永康區，早年遍地魚塭及農地，搖身一變成為新建案林立、遍地大樓，土地重劃案一個接一個，經統計，安南區重劃案高達23個，備受矚目的有公辦的商60（草湖寮）市地重劃區及怡中市地重劃區，進度較順利，地方人士也認為公辦有市府直接監督較不易發生弊端。

台南市安南區佃西自辦市地重劃區農地變建地，地價飆漲1坪到20萬元。記者吳淑玲／翻攝
台南市安南區佃西自辦市地重劃區農地變建地，地價飆漲1坪到20萬元。記者吳淑玲／翻攝

重劃區 農地 郭信良

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