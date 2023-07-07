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女經理盜採砂石想叫司機自己扛 律師教唆做偽證判4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

王姓職業律師替翁姓女經理盜採砂石案辯護期間，為掩飾翁女罪嫌，計畫讓賴姓砂石車司機1人扛，開庭前約他們演練、指導向法官做偽證，賴因而翻供稱不是翁女主使；法院審酌後依教唆偽證罪判王律師4月徒刑，考量無前科、犯後坦承，宣告緩刑2年，可上訴。

台中地檢起訴指出，王男（44歲）擔任翁女、賴男盜採砂石案的辯護人，王並於2017年11月16日台中地院開庭審理前，要求賴男在法庭上陳述盜採砂石案和翁女無關。

後來賴男以證人身分接受訊問，他就改口稱「當是出事很緊張，就想把問題推給公司（翁女）」並稱自己在警詢筆錄稱「翁女主使他」的說法不實在，一再表示自己緊張，才想推給公司等語。

檢方訊時，王坦承教唆偽證，翁女也證稱開庭前王律師有找她和賴男來討論，告知法官大概會問的事。賴男也說，每次開庭前都會被翁女找去，並由王律師、翁女討論做偽證，還會演練法官會問的問題，王會指導他陳述偽證的具體內容。

檢方勘驗LINE對話也發現，王曾傳「就照之前的，賴自作主張擅自出賣」，翁女答「對」，賴也指導稱「下次開庭3個重點，你首次用賴當下包就出事，給賴全權負責」等，還要她以個人家境求情，偵結依教唆偽證罪嫌起訴王。

台中地院審酌，王男身為執業律師，依律師倫理規範，執行職務時不得有故為矇蔽欺罔之行為，也不得教唆偽證或為其他刻意阻礙真實發現行為，王卻在審理前和證人賴男接觸，並唆使他作偽證，妨害司法公正與真實發現。

法院考量，王無前科、犯後坦承，依教唆偽證罪判他4月徒刑，緩刑2年，命他應向公庫支付20萬元，另應向公益團體提供40小時勞務，緩刑期間交付保護管束。

台中地院依教唆偽證罪判王姓律師4月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影
台中地院依教唆偽證罪判王姓律師4月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影

砂石

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