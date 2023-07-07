高虹安告網友「特權插班進北一女」 北檢：合理評論不起訴

去年9合1選舉期間，現任新竹市長高虹安遭網友爆料求學時靠特權插班進北一女中，1名朱姓女子在個人臉書塗鴉牆上PO文，指控高虹安的母親應該有很多國民黨高官的人脈等不實言論，高虹安控告朱女涉犯加重誹謗與意圖使候選人不當選而傳播不實等罪。台北地檢署今偵結，認定朱女的言論為可受公評之事，尚屬合理評論範圍，罪嫌不足，朱女獲不起訴處分。

據了解，去年10月2日選舉期間，朱女在臉書個人塗鴉牆上發布「依此脈絡和他們前後鋪陳的運作卡位利害關係看來，她（高虹安）父母，特別是她媽媽在○○中學教學多年的國民黨高官方面應該有很重要的人脈關係在」等言論。

對此，高虹安當時回應，她是國中市長獎畢業，推甄考入北一女，朱女所述為不實言論，足以動搖她的品格、形象與名譽，影響選民投票的正確性與選舉公正性，提告朱女涉犯刑法加重誹謗、意圖使候選人不當選而傳播不實等罪嫌。

檢方指出，北檢傳喚朱女未到庭，朱女在警詢時坦承，她確實有發表貼文，不過只是引用其他人發布的文章，認為內容沒有不實，只是想分享這個資訊，並無使高虹安不當選的意圖。