攔檢酒駕「車怎麼在動？」 北警再逮搶方向盤泥醉女乘客

羅姓男子日前在台北市酒駕載送友人徐姓女子，遭員警攔查時，徐女泥醉爬到汽車駕駛座，加速欲離開，員警見「車怎麼在動？」上前攔阻，將徐女一併逮捕送辦。

警方調查，中山分局長春路派出所員警7月1日巡邏時，在中山區錦州橋上發現42歲羅男駕駛汽車忽快忽慢，上前攔查聞到羅男身上飄出酒氣，要求下車受檢。

未料，員警施予酒測時，驚見羅男汽車正在移動，心想「車怎麼在動？」上前攔阻，定睛一看才發現是原本坐在右前座的40歲徐女，爬到駕駛座上開車準備離開。

徐女開車被阻，迷糊表示「我只是想早點回家」。經酒測，羅男酒測值達每公升0.83毫克，坦言當晚兩人各自飲宴，剛會合正準備繼續續攤；徐女酒測值則高達每公升1.09毫克，因泥醉後開車，與羅男雙雙被逮，詢後依公共危險罪嫌送辦。