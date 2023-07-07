台中孤單婦人走斑馬線遭撞死 肇事騎士尋遍親屬和解獲緩刑

台中陳姓男子騎機車經行人穿越道未減速，不慎撞上走斑馬線的賴姓婦人，賴頭部重創搶救3個月仍死亡；法院認為，陳未禮讓行人才釀悲劇，應依道交條例加重其刑，但考量賴婦家境特殊幾乎已無親屬，陳男仍積極找到她姪子並和解賠償獲原諒，依過失致死罪判他5月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，陳男2022年2月18日晚上7點多騎車經南區建成路、正氣街口時，本應注意車況且遇行人穿越道禮讓行人，卻疏於未注意撞上徒步走斑馬線的賴姓婦人。

賴婦因重摔頭部重創，住院搶救近3個月仍因傷勢併發多重器官衰竭死亡；陳男犯後在警詢、偵查均坦均不諱，並有道路交通事故調查報告、賴婦死亡證明等可佐證，台中地檢署偵結依過失致死罪嫌起訴他。

台中地院指出，陳男當時騎車行經行人穿越道，應構成刑法第276條之汽車駕駛人，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行犯過失致死罪，並應依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定加重其刑，依法變更起訴法條。

法院考量，陳男車禍後留在現場，向處理員警坦承肇事，符合自首予以減刑，審酌陳男騎車本應注意規定，卻沒禮讓行人先行才撞死賴婦，但賴婦本身也有過失，依汽車駕駛人，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失致人於死罪，判他5月徒刑。

法院也參酌社工說明，表示死者賴婦因家族關係特殊，其父母雙亡，而兄弟姐妹或移居國外、或精神障礙，或失聯等，但陳男仍積極和賴婦的姪子達成和解，並已經賠償完畢。