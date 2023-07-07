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七旬婦被性索無度夫搞到發炎反遭指偷人 法官判准離婚

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子與妻子離婚後再婚，但妻子受不了他遊手好閒、交女友，只有在疫情期間才減少尋歡，卻強迫她行房。妻子控因陳索求無度害她下體發炎，反遭誣陷生活不檢點，還懷疑3名子女不是他的種，四處說她「偷人」，提離婚。士林地方法院認為陳妻已高齡卻還得負荷陳的性需求，雙方沒互敬互信，判准離婚，台灣高等法院駁回陳上訴。

陳姓夫妻五十多年前結婚，2004年離婚，但又於2021年5月復合，3名子女今年各50歲、47歲、40歲。75歲的妻子表示，丈夫鎮日遊蕩貪玩，她一直忍讓，2021年新冠肺炎疫情爆發，他才減少外出，但卻頻繁地要求她行房；她因被弄到下體發炎，求診婦科並擦藥膏，結果反被指「討客兄」。妻子說，女兒將她接到台中住，她曾心軟回台北，結果丈夫還是認為她偷人，強行檢查手機通訊對話紀錄，並向娘家告狀她出牆。

妻子不堪同居虐待，決定暫搬到高雄胞妹家，丈夫竟要3個小孩做親子鑑定，這已經超過一般人能忍受的程度，因此提告離婚。

陳姓男子聲稱攝護腺肥大，在切除手術後已難勃起，不可能索求無度，並指夫妻間難免意見不一樣，他仍願一起終老，反對離婚。

士林地院審理，確定去年4月3名子女曾前往三軍總醫院附設民眾診療處驗DNA,陳與3人的親子關係確定率大於99.9999%，子女間全手足關係確定率也大於99.9999%，可見全是陳的兒女，而這爭議也導致妻子離家。妻子的妹婿也曾問陳「你是不是有吃藥」、「哪有這麼勇，七十幾歲了這樣還受得了」、「她說一禮拜要5、6次我受得了嗎？」證實陳妻難以負荷。士院認為陳妻對婚姻破裂沒有責任，准許她提離婚。

陳上訴，辯稱從未要求親子鑑定，指這是妻子虛構的離婚事由，他多次到高雄請妻子回家，證明有意願維持婚姻。

高院民事庭認為，即便一審開庭期間，陳還以家裡的潤滑劑量變少、擺放方向不對，氣罵妻子外遇，甚至妻子在字條上寫著「這次比較不痛，沒事，謝謝」向女兒說明打完莫德納疫苗後的副作用，也被誤認為是偷情，可見無絲毫信任。

高院批評，陳在家裡裝監視器，堅稱錄到妻子的情夫半夜前來，他一面說希望岳家人諒解，一面又向人說「身為人妻怎麼可以這麼過分」，主觀上認定妻子外遇，婚姻難以維繫。

陳一味要求妻子配合行房，不管對方的感受，又認定妻子對婚姻不忠，使得妻子受不了屈辱，高院認為婚姻裂痕是陳所造成，妻子訴請離婚有據，駁回他上訴。

75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。示意圖／Ingimage
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。示意圖／Ingimage

離婚 外遇

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