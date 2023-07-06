原要替民進黨奪基隆立委 張秉鈞涉詐遭押抗告踢鐵板

原本要代表民進黨參選立法委員的基隆市議員張秉鈞，因涉詐領助理費，6月21日遭基隆地方法院裁定羈押禁見，張提抗告，台灣高等法院今駁回確定。

張秉鈞遭押後退選，民進黨改徵召議員鄭文婷，鄭文婷表示將全力以赴，立委蔡適應還在臉書請大家相挺「基隆的女兒」。

檢方指控張秉鈞的父親張錦煌2009年到2018年擔任議員，張秉鈞自2018年到今年3月擔任議員期間，均涉嫌利用陳姓、吳姓被告當人頭，向基隆市議會詐領公費助理費案。檢方聲押張秉鈞、張錦煌和張秉均的媽媽陳瓊茹。

基隆地方法院審理後，認定張秉鈞犯利用職務上機會詐取財物罪、財產來源不明罪嫌疑重大，全案尚待檢方傳喚其他證人對質釐清，不排除張有勾串證人、共犯或滅證、偽造證據之虞准押。另依證人指述及相關扣案證物，認定張錦煌、陳瓊茹犯利用職務上機會詐取財物罪嫌疑重大，因尚有其他證人待傳喚，被告也有可能對質，裁准羈押。

張秉鈞不服，提起抗告。高院認為原審以張涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項第2、3款羈押事由，也就是可能湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人，或是因重罪而逃亡，有羈押必要，裁定並無違誤或不當。