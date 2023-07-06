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跨部會打詐約制人頭帳戶會議 金管會：不可影響薪水帳戶

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天召開跨部會打詐會議，邀請金管會相關機關代表討論如何規範人頭帳戶的具體作為；法務部認為，從源頭遏止帳戶濫發，有助打擊詐欺犯罪，金管會建議應保留有薪資收入者基本使用帳戶的權利。

洗錢防制法上月中修正、上路後，對於人頭帳戶的管理，授權法務部就可疑帳戶使用權限加以約制、並制定子法，法務部今天邀集金管會、數位部、銀行公會、警政署討論，會中決議各機關共商計議研擬子法條文，訂二周後再開會討論。

針對網路帳戶如何設限，金管會認為，目前已對洗錢帳戶有「警示」機制，應依帳戶申請人個案風險評估，與洗錢防制法規定加以調和，不可過於嚴苛，以避免影響帳戶使用人薪水入帳、申辦銀行貸款等權利。

數位部代表說，第三方支付業者有一萬四千家，可採行登錄制度，建議如果業者本身即建有反洗錢機制，即許可核准申辦虛擬帳戶，並以「劣幣驅逐良幣」的方式淘汰隱藏犯罪機率高的從業者。

銀行公會聯合會代表說，希望帳戶限縮功能或禁止開戶的規則單純化，以免於操作上橫生不必要的問題；警政署代表說，不止網路轉帳易滋生犯罪，關於臨櫃提款也不能完全不設限，否則詐騙犯臨櫃取款，贓款也追不到。

法務部官員說，會議中雖然不同機關意見不一致，但彼此有高度共識，人頭帳戶名義人應如何處置？涉案後禁令應以多久時間為限？或基本上直接關閉？相關公務機關將提出子法意見，融和之後再訂出正式的執法版本。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 洗錢 詐騙 金管會

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