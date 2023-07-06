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做賊喊抓賊？他竊于右任字畫委託銷贓不成 轉賣者竟挨告侵占

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

陳姓男子今年從某公廟竊走1幅疑似為于右任的字畫後，委託耿姓男子協助轉賣，不料，耿才準備要開價20萬元出售字畫，警方就循線找到耿，扣留贓物字畫。陳不滿字畫尚未賣出就遭扣留，控告耿涉犯侵占罪；台北地檢署認定，該字畫本為贓物，耿無侵占意圖，獲不起訴處分。

據了解，陳今年從某公廟偷走1幅疑似為于右任創作的書法字畫真跡，隨後陳將字畫交給耿，委託他協助轉賣。耿評估該字畫價值20萬元，準備兜售，沒想到還沒售出，警方便循線找上門，查獲字畫並以贓物名義扣留。

檢方指出，陳不滿字畫遭警方扣留，轉而控告耿涉嫌侵占。檢方認定，陳確實從公廟偷走字畫，屬於贓物，耿雖然負責販售該字畫，不過字畫遭警方沒收，耿並無侵占意圖，獲不起訴處分。

于右任銅像。圖／聯合報系資料照片
于右任銅像。圖／聯合報系資料照片

侵占

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