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澎縣議長千萬交保寫當地10多年紀錄　檢方尊重不提抗告

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣6連霸議長劉陳昭玲涉縣府人事關說、收賄等案，遭法院羈押禁見3個月，全案前天偵結起訴，澎湖地方法院昨衡量她已認罪，無繼續羈押必要，昨裁定以1000萬交保，限制出境、出海8個月，且需每天到派出所報到；澎湖地檢署今天表示，因相關證據齊全，對法院裁定，檢方予以尊重，不會再提抗告。

劉陳昭玲和機要秘書陳淑美捲入貪瀆案，遭檢方以共同犯貪汙治罪條例起訴。另涉案的澎湖公共車船管理處前處長賴淨明等8人坦承犯行，分別繳公庫5萬至30萬元，獲緩起訴處分。劉陳昨遭起訴後，移審澎湖地方法院，昨午裁定1000萬交保。

據了解，開庭審理過程，羈押3月餘的劉陳昭玲出庭時頭髮已斑白、憔悴許多，院方原諭令交保金1600萬元，律師指不符罪刑比例，院方考量後折衷裁定1000萬元交保，劉陳昭玲家屬隨即提著內裝千萬現金手提袋辦理交保。至於後續是否辭掉議長職務，澎湖縣議會將於臨時會討論。

劉陳昭玲經法院裁定千萬元交保金額，據了解，寫下澎湖院檢10多年來罕見的重金交保記錄。

澎湖地檢署主任檢察官蘇恒毅今表示，由於檢方起訴劉陳昭玲的證據充分，對於法院裁定當事人以1000萬交保，對於法院裁定，檢方予以尊重，不會再提抗告。

澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，遭押3個月後昨以1千萬交保。本報資料照
澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，遭押3個月後昨以1千萬交保。本報資料照

澎湖縣 收賄

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