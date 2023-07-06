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台中上半年91件死亡車禍 三成是「自撞」四成「超速」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊為防制交通事故發生，定期檢視車禍數據，根據今年上半年死亡車禍統計資料發現，今年一月至六月發生91件死亡車禍，比去年同期略減，但其中3成屬於自撞案件，另外4成則是超速案件，比例都不低，市警局將逐案在工程面與相關單位會勘改善，另外也分年齡層宣導，希望降低事故發生數。

台中市警局交通大隊統計，今年1月1日至6月30日止，當場或24小時內死亡的A1類道路交通事故，總計發生91件，與去年同期發生93件比較，事故件數減少2件（-2.2%），另外在今年上半年的A1交通事故中，自撞件數33件（占總件數36.3%）、涉入超速件數39件（占總件數42.9%），而自撞涉入超速件數10件（占自撞件數30.3%），比例不低，另外機車事故有54件（占總件數59.3%）。

台中市交大表示，為改善台中市交通狀況，採用「PDCA」管理架構，也就是擬定「計畫」（Plan）、依據計畫「執行」（Do）、隨時「檢核」（Check）執行成果，再進行修正及調整「行動」（Action），將各項防制策略與方法進行系統化的管理，強化防制力道。

交大指出，未來將加強速度管理，針對交通事故高發時段、路段採取機動測速照相，另外也逐案在工程面邀集相關單位會勘改善道路設施，在宣導面也加強防衛駕駛的觀念，更要區分不同年齡層分群宣導，如針對18至24歲年輕族群，利用校園網路、臉書等社群媒體推播交通觀念，對於65歲以上高齡族群，透過社區座談會、廟宇或公園等聚會場所加以宣導，期能降低這兩個年齡層發生事故機率。

交大表示，今年上半年酒駕死亡人數10人，相較於去年同期12人，減少2人（減少16.7%），雖有下降成效，但取締力道不會鬆懈，對於酒駕案件也將溯源，前往各餐廳、酒店、KTV等營業處所，要求業者應盡社會責任，提醒顧客不可酒駕。

交大指出，各項執法取締作為，都是以防制交通事故成效為主要目的，而非以開單取締增加罰緩收入，期望透過死亡事故肇因分析，調整及修正執法重點項目，進而有效減少交通事故的發生，保障每一位市民朋友用路安全，呼籲市民駕駛上路務必遵守相關交通規則，切勿心存僥倖、以身試法，共同守護自身與其他用路人的生命身體財產安全。

台中市警局交通大隊統計今年死亡車禍件數，發現有三成是自撞案件、四成則是超速。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊統計今年死亡車禍件數，發現有三成是自撞案件、四成則是超速。圖／台中市警局交通大隊提供

自撞 台中市

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