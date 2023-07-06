女士官暗中蒐證...攜徵信社闖飯店抓姦 撞見先生出軌自己也被告

結婚多年的楊姓女士官懷疑丈夫出軌，委託徵信業者幫忙調查，去年3月查出丈夫疑似帶著小三入住台中國軍英雄館，楊女和徵信業者出發抓姦，假扮服務生騙丈夫開門，雖然拍到出軌證據，但反被丈夫提告，高雄地院審理後，依無故侵入他人住宅罪判楊女拘役15天，得易科罰金。

判決指出，楊女和丈夫結婚多年，兩人育有兩名孩子，去年楊女懷疑同為軍職的丈夫出軌，委託徵信業者暗中蒐證，去年3月20日凌晨1時許，楊女發現丈夫投宿台中國軍英雄館，在翁姓、鄭姓徵信業者陪同下前往抓姦。

翁男、鄭男先扮演旅館服務生敲門，佯裝地震需要檢查線路，趁丈夫打開房門時，楊女隨即衝入房內抓姦，當場碰到丈夫僅著四角褲，屋內還有另一名女子，鄭男、翁男則隨即拿出攝影機開始蒐證。

楊女丈夫不滿，氣得對妻子、翁姓、鄭姓徵信業者提告。高雄地院審理時，楊女稱丈夫又沒有不讓她進去，何況兩人是夫妻，她是為了配偶權才會闖入。

但法官認為，楊女等人施詐騙丈夫開門，就算丈夫偷情，但他有無離婚意願，雙方財產協議如何，都跟楊女闖入房間的行為無關。

法官綜合市政，認定當時楊女丈夫承租該間房間，具有房間所有權，鄭男、翁男為了進去，還特別扮演服務員，可見楊女等3人並未取得丈夫同意進入房間，依無故侵入他人住宅罪各判楊女3人拘役15日，得易科罰金。