萬華阿公店流血衝突！與前女友復合不成 他抄起酒瓶猛砸對方頭部
萬華警方日前獲報，華西街一間阿公店有傷害糾紛趕抵，現場一名男子被高粱酒瓶砸傷，頭部受傷血流如注，緊急送醫治療後沒有生命危險，警方事後調閱監視器畫面找到逃逸犯嫌，他供稱酒醉看到前女友跟對方聊天，想起過去復合不成才拿酒瓶砸人，警詢後被依傷害罪嫌送辦。
據了解，唐姓男子（69歲）在萬華某間阿公店飲酒消費，凌晨1點多散場離去，卻在店門口看到前女友跟何姓男子（51歲）有說有笑，想起不久前才被分手，求復合不成她卻在跟其他男生聊天，怒氣大發抄起手邊高粱酒瓶狠砸何男頭部。
何男被砸還被壓制在地被毆打，阿公店員工目擊打人糾紛急忙勸架，酒醉的唐男見對方無力反擊這才罷手離去，警方獲報傷害案趕抵，何男頭部有明顯傷勢不斷流血，雖有意識但體力不支、無法站穩，所幸緊急送醫無大礙。警方事後調閱監視器畫面找到犯嫌唐男，他到案後坦承犯行，被依傷害罪嫌送辦。
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