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輕熟女見「具名」性愛片流出 竟是前男友為衝會員做的

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子在多年前與一名女子交往時，曾拍性愛影片，楊在2018年間曾將影片上傳網站，因而吃上官司，但獲得緩刑，未料楊未悔改，在2019年至2021年間，上傳9部猥褻、性愛片，其中有4部是女子是影中人，甚至有附上姓名，女子發現後提告，哭訴「人生被他毀了」，楊男承認部分影片是為衝會員權限上傳，但否認前女友性愛片是他外流，二審仍判楊1年6月，可易科。

判決指出，楊姓男子在16年前與當時20歲的女子交往，成為同居男女朋友，雙方交往四年後分手，但交往期間，楊男以「個人欣賞」為由，說服女子與他拍攝性愛影片，楊男在2018年間，將他保留與前女友的性愛片，上傳網路，因而遭台中地院判刑6月、緩刑3年付保護管束確定。

未料楊男不知悔改，陸續在2019年底至2021年初，陸續又在多個色情網站，張貼9部猥褻、性愛影片，其中有4部是拍攝前女友裸露胸部、性交的影片，其中一部有標示前女友的姓名，其餘5部女主角則非楊男前女友。

楊男前女友控訴，楊男在影片中刻意顯示我的臉、名字，卻遮住自己臉、消除自己聲音，自知不要讓自己曝光，繼續逍遙自在過日，「但我的人生已經被他毀了」。

楊男則辯稱，有關前女友性愛影片部分，不是他流出的，他因前案部分，正在賠償款項給前女友，沒有再流出與前女友的影片，另外5部性愛片中的女子，都是「砲友」，不知道名字，是為了衝高色情網站的會員權限所上傳的。

不過楊男的辯詞沒有獲得法官採信，一審認定，楊男在前案判決後，仍然保有與前女友的性愛片，甚至檢警要調查時，楊男還變更密碼，導致警方無法再登入蒐證，加上若女子的性愛影片是其他人流出，實無必要特別標住女主角姓名，顯然上傳者是熟識女子之人，不採信楊男辯詞。

一審認定，楊男有4次違反個資法、5次妨害風化罪，分別判處3月至5月不等徒刑，都得易科，應執行1年6月，可易科。

楊男認一審量刑過重、檢方則認為量刑過輕，都提出上訴，台中高分院審理後認定，此案楊男未與被害人達成和解，不過原審已審酌相關情況，量刑妥適，無輕重失衡之情形，因此駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

台中市楊姓男子涉散布與前女友的性愛片，還標住姓名，台中高分院判刑1年6月。圖／本報資料照片
台中市楊姓男子涉散布與前女友的性愛片，還標住姓名，台中高分院判刑1年6月。圖／本報資料照片

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