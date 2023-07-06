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影／詐團成立第三方支付洗錢管道 南投打詐隊布線瓦解
近期詐欺犯罪發生率仍居高不下，南投縣刑警大隊宣布破獲「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團及賭博的集團性做案，逮捕林姓為首的5人嫌犯，初步估算洗錢金額超過新台幣2億元，不法獲利高達新台幣2千多萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌，將上述5嫌移送南投地檢署偵辦。
南投縣刑警大隊表示，詐騙手法層出不窮，僅今年上半年共計破獲集團性詐騙案件22件272人，分析發現南投縣上半年詐欺案件發生數較高的地區，以埔里最多，共發生171件破獲143件、其次是草屯的116件破獲102件，南投市以104件破獲10件排第三；顯然人口較多的鄉鎮市反而是詐騙案件的重點地區，也是未來要加強宣導的鄉鎮市。
大隊長葉明鐘並說，這次查獲的地下匯兌公司，是屬於溯源破獲的案件，專案小組歷經5個多月的追查，發現23歲林姓嫌犯夥同黃姓、林姓、江姓、陳姓等5人，專門假冒公務機關類型的電信詐騙集團，為了規避警方的追緝，然後製造金流斷點，那利用第三方支付，和物流公司代收款等地下匯兌的方式，在兩岸之間將不法所得順利漂白。
警方另查獲林姓等5名嫌犯利用第三方支付公司、物流公司、租售大陸銀行卡業者（俗稱卡商）等，專門協助詐欺及賭博集團以類似銀行匯兌及代收代付業務洗錢得逞，並查扣現金新台幣748萬餘元、馬幣1萬元、黃金86.2公克、點鈔機、教戰手冊、手機、電腦、筆電、隨身碟、銀行存摺、提款卡等大批贓證物；初步估算洗錢金額超過2億元，不法獲利高達2千多萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。
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