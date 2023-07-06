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前空姐扮柯南揪丈夫外遇 對象竟是昔日同機組人妻空姐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

國內某航空公司一名陳姓空姐明明已婚，卻瞞著丈夫，單獨與葉姓機長到南部玩，被葉妻拍到2人挽手畫面，挨告侵害配偶權，被求償一百萬元；桃園地院審理時，陳女主張與機長只是普通朋友，雖然一起出遊，但分房睡，還提出訂2間房的證據，最後仍被法官認定逾越男女交往分際，判賠葉妻30萬元。可上訴。

葉妻興訟指出，她與丈夫結婚多年，育有2子，原本也是空姐。去年9月11日，丈夫稱隔天被公司派飛美國阿拉斯加州安克拉治市，需在當地待2天，9月13日才會飛回來，但她詢問昔日同事，丈夫並未被公司派飛，後來她尾隨追查丈夫行蹤，才發現他與陳女開車南下，一路從鹿港天后宮玩到高雄旅館，期間還有挽手親暱舉止。

葉妻表示，自己不只一次與丈夫、陳女同一機組出勤，陳女確悉她與丈夫關係，仍逾越普世倫常觀念與人倫道理，與丈夫發生「不倫戀」，侵害其配偶權情節嚴重，因此求償100萬元。

審理時，陳女否認侵權，辯稱自己與葉姓機長只是好朋友相約吃飯外出，不能因為2人性別不同，就認為有不正常往來。此外，她與葉姓機長出遊期間，2人雖住同一間飯店，但住不同房間，房費也是各付各的，有訂房紀錄為憑。

法院調查，葉姓機長與陳女出遊雖然訂了2間房，但沒有辦法證明2人是分房睡或一起睡，縱使是分房睡，2人各自是人夫、人妻，與異性往來時，本應避免非必要的獨處，更遑論2天1夜的單獨出遊。

此外，葉姓機長出遊前是告知葉妻被公司派飛，陳女也未告知丈夫出遊有男性同行，顯見此次南部行有不便對配偶啟齒情形，難認2人是基於一般情誼共遊。

法院認為，陳女與葉姓機長均是已婚身分，卻在未告知彼此配偶情況下與異性同是單獨出遊、入住同一旅店、同車至各景點，甚至挽手步行進入旅店，此情與熱戀中的男女無異。不論2人是預先安排或臨時起意，均逾越一般男女正常交往分際，因此葉妻提告侵權求償有理，但審酌侵權情節與雙方財力，賠償金應降至30萬元適宜。

陳姓空姐稱自己與葉姓機長只是好朋友，並提出向旅館訂2間房的證據，但法院認為訂2間房無法證明2人是分房睡或一起睡。示意圖／Ingimage
陳姓空姐稱自己與葉姓機長只是好朋友，並提出向旅館訂2間房的證據，但法院認為訂2間房無法證明2人是分房睡或一起睡。示意圖／Ingimage

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